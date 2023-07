Lavoratori dei Musei Civici, vertenza chiusa. Riconosciuti anche gli arretrati

Ieri, 13 luglio, si è svolto l’ultimo decisivo incontro tra Filcams Cgil Verona, Comune di Verona, direzione dei Musei Civici e cooperativa Macchine Celibi per la risoluzione della vertenza del contratto in appalto dei lavoratori dei servizi di accoglienza.

L'assessore comunale al personale Michele Bertucco ha chiarito che Federculture è diventato il contratto collettivo di riferimento per tutti i lavoratori dei servizi culturali del Comune di Verona. Rimaneva tuttavia in sospeso la vicenda di questi circa sessanta lavoratori e lavoratrici che avevano subito la trasformazione unilaterale del loro contratto.

Filcams aveva immediatamente fatto partire le diffide e aperto lo stato di agitazione. Ma la svolta è stata data dal Comune di Verona che ha aumentato la dotazione a favore della cooperativa, favorendo così il ripristino del contratto precedente.

Ieri è stato compiuto l'ultimo e decisivo passo in avanti, con il riconoscimento ai lavoratori e alle lavoratrici di tutti gli aumenti salariali arretrati di cui non hanno goduto a causa del cambio di contratto.

Per la Filcams di Verona si è quindi chiusa una lunga vicenda con la doppia soddisfazione. Si è infatti chiusa la vertenza sul rispetto del contratto e i dovuti aumenti salariali. E in aggiunta, a partire dai prossimi bandi, sarà applicato il contratto di Federculture per l’intero comparto museale del Comune di Verona.