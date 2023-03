Dall'1 aprile al via la «piccola ma importante rivoluzione» nei musei civici di Verona

È in arrivo quella che da Palazzo Barbieri definiscono una «piccola ma importante rivoluzione» nei Musei civici veronesi. Al via dall'1 aprile una nuova rimodulazione degli orari di apertura che, a quanto si apprende, «intende creare ulteriori occasioni per godere del patrimonio museale di Verona, garantendo, in particolare, aperture straordinarie programmate nei periodi di maggior afflusso turistico, come in occasione dei prossimi ponti legati, ad esempio, alle festività pasquali, al 25 aprile e al 1 maggio».

Secondo quanto viene spiegato dal Comune di Verona, nl corso del 2023 saranno quindi effettuate delle aperture speciali nella giornata di lunedì di Arena, Museo di Castelvecchio e Casa di Giulietta, il 10 e 24 aprile, il 1° maggio, il 14 agosto, il 30 ottobre e l’11 dicembre.

«È questo il primo passo di un percorso - dichiara l’assessora alla cultura Marta Ugolini - che intende aumentare la fruibilità del patrimonio museale di Verona, andando a modellare gli orari di apertura in base alla stagionalità della domanda turistica, in dialogo con le associazioni delle guide turistiche autorizzate. Un intervento deciso dopo un’attenta analisi delle presenze nei musei nei vari giorni di apertura. Pertanto il primo intervento, che abbiamo realizzato grazie alla fattiva collaborazione della Direzione musei civici, assicura l’apertura dei Musei più visitati nei numerosi lunedì di ponte del 2023. Vogliamo infatti offrire una possibilità di visita anche a chi si trovi di passaggio a Verona. Al tempo stesso resta aperta la possibilità di visita per scolaresche e gruppi, su prenotazione, nei momenti meno frequentati della settimana».

I nuovi orari

Dall'1 aprile fino alla fine dell’anno, invece, oltre ai lunedì, il Museo di Storia Naturale, la Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti”, il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Museo Lapidario Maffeiano, il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” alla Tomba di Giulietta resteranno chiusi anche le mattine di martedì e mercoledì, con apertura nel pomeriggio dalle 14 alle 18.

Dal giovedì alla domenica l’orario di apertura rimane invariato, dalle 10 alle 18. Stesso orario anche per la Galleria d’Arte Moderna che attualmente apre invece dalle 11 alle 19.

Nessuna variazione per il Museo di Castelvecchio, Arena e Casa di Giulietta. Dal martedì alla domenica il Museo di Castelvecchio sarà visitabile dalle 10 alle 18, l’Arena e la Casa di Giulietta dalle 9 alle 19.

Per l’Arena l'orario di apertura in caso di manifestazioni liriche sarà dalle 9 alle 17 e in occasione degli spettacoli extra-lirica dalle 9 alle 15. Nelle giornate che non prevedono manifestazioni, si potrà accedere all'anfiteatro dalle 9 alle 19 dal martedì alla domenica.

