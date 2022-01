Scattano i lavori per un muro di cinta pericolante a Verona: stop al traffico in via Fontana del Ferro

Prende il via il 18 gennaio un intervento di consolidamento di un muro di contenimento pericolante in via Fontana del Ferro, a Verona. Per consentire i lavori all'altezza del civico 26, il Comune ha annunciato che verrà interrotta la viabilità in via temporanea.

Per tutta la durata dell'intervento, la strada sarà percorribile solo da Castel San Pietro: non sarà quindi possibile, partendo da via San Giovanni in Valle, percorrerla per raggiungere via San Felice. Da Castel San Pietro, invece, via Fontana del Ferro sarà percorribile fino al punto di cantiere, dove la viabilità sarà bloccata e, quindi, non consentirà di raggiungere via San Giovanni in Valle.

La via resterà invece sempre aperta al passaggio pedonale.