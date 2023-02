A Verona il primo Hotel in Europa interamente decorato dalle opere dei più famosi esponenti mondiali della Street Art

Un progetto unico nel suo genere, una celebrazione dell’Italia, capace di offrire a ciascun ospite un’esperienza immersiva e senza pari, un viaggio inedito attraverso le eccellenze che il genio italiano ha saputo produrre in molteplici settori e attività. È Muraless Art Hotel di Verona, molto più di una struttura ricettiva, un tempio della Street Art. Il progetto nasce dal sogno di ridare vita all’ex Hotel Cristallo, avviando una radicale riqualificazione nel segno del linguaggio e dei caratteri espressivi dell’arte.

Protagonisti di questa genesi, destinata a lasciare il segno, nel settore dell’hotellerie e dell’arte internazionale, sono un gruppo di writer di fama mondiale, chiamati a interpretare con il loro estro creativo, le eccellenze che il Bel Paese vanta nei settori più svariati: vino, opera lirica, cinema, motori, arte, architettura e design, storia, scienza, cibo, moda e musica. Con questo approccio l’hotel, il cui nome evidenzia l’assenza di confini nel linguaggio dell’arte, punta ad essere un quadro senza cornici, un contenitore leggero e trasparente ed al contempo potente ed esplosivo del genio italiano a più livelli.

Il progetto di interior (personalizzazione camere) è stato elaborato dalla curatrice e critica d’arte Chiara Canali in collaborazione con la Galleria d’arte di Milano "Deodato Arte". Proprio grazie a questa formidabile unione, Muraless può

vantare opere dei principali writer nazionali e, fiore all’occhiello, di Mr. Brainwash, che ha realizzato un'opera unica, site specific per Muraless Art Hotel.

Thierry Guetta è uno degli street artist più richiesti e riconosciuti a livello internazionale, le sue quotazioni sono in continua crescita. Dopo il successo del documentario candidato agli Oscar "Exit through the gift shop" (2010), realizzato in collaborazione con Banksy, la domanda sorge spontanea: «Mr Brainwash è Banksy?». Per molti la risposta è «sì». È dunque motivo di orgoglio per Muraless Art Hotel poter presentare un'opera muraria maestosa, un pezzo di street art che è già icona e tra le creazioni più imponenti mai realizzate.