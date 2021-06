Sottopasso pedonale di Porta Vescovo riqualificato con un murales

Sagome di ragazzi spensierati al posto delle scritte vandaliche e delle gomme appiccicate. Il sottopasso pedonale di Porta Vescovo, quello aperto al transito, rinasce grazie ad un originale murales realizzato da un gruppo di giovani. Si tratta dei ragazzi dell'associazione VeronettAmica, che l'anno scorso hanno vinto un bando regionale per finanziare l'opera in tutte le sue fasi. Prima di arrivare all'esecuzione artistica del murales, è stato infatti necessario un poderoso intervento di pulizia dalle scritte vandaliche con rinnovo totale della tinteggiatura all'interno del sottopasso. Solo allora, su una base completamente pulita, i ragazzi hanno potuto esprimere le proprie emozioni attraverso la composizione grafica. E per il lavoro di pulizia e rispristino della parete, l'associazione VeronettAmica ha avuto il supporto dei volontari degli Angeli del Bello e degli scout.

IL MURALES

Alto due metri e mezzo, si estende per una lunghezza di 25 metri, coprendo di fatto tutta la parete del sottopasso pedonale. La semplicità grafica è stata studiata per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi dell'associazione Veronettamica. Una sfida che non hanno esitato a cogliere, tanto da auto riprodursi nei disegni elaborati. La composizione visiva sviluppa infatti riprese fotografiche di posizioni naturali dei ragazzi. Riprese poi scontornate in sagome alle quali è stato applicato un settore di contorno colorato e traslato. Il risultato è un'immagine volutamente vivace, allegra e pulita, per vitalizzare questo angolo storico di Porta Vescovo. Per realizzarla ci sono volute 280 ore di lavoro, circa due mesi di attività per un progetto che tuttavia non finisce qui. I 36mila euro ottenuto con il bando regionale, servono per finanziare anche altri progetti che VeronettAmica ha già in programma da qui alla fine dell'anno. Tra i più rilevanti, la riqualificazione del parco di Santa Toscana, laboratori teatrali e di avvio all'arte del murales, incontri e convegni, tutte iniziative gratuite per coinvolgere i cittadini e in particolare i residenti di Veronetta.

L'INAUGURAZIONE

All'inaugurazione dell'opera ha partecipato questa mattina, 24 giugno, il sindaco di Verona Federico Sboarina. Insieme a lui c'erano l'assessore alle strade Marco Padovani, il presidente della commissione murales Andrea Velardi, i consiglieri comunali Paola Bressan e Daniele Perbellini, i presidenti delle associazioni VeronettAmica Giorgio Dal Cero e Angeli del Bello Stefano Dindo, i rispettivi coordinatori Aldo Allegretto e Mariolina Bottura, oltre ai giovani autori del murales e ai volontari delle associazioni.

«Un altro esempio di cittadini che si mettono a disposizione per migliorare la città in cui vivono - ha detto Sboarina - Credetemi, per un sindaco non c'è soddisfazione più grande che vedere il senso di appartenenza dei veronesi alla propria comunità, oltre che un grande patrimonio che Verona può vantare. È un messaggio bellissimo, istituzioni e cittadini che collaborano, ciascuno con le proprie competenze e capacità, per raggiungere quei piccoli grandi risultati che fanno la differenza. Valore aggiunto di questo progetto è il coinvolgimento dei giovani, sono loro i migliori custodi del senso civico».

«Ricordiamo tutti come si presentava fino a pochi mesi fa questo sottopasso pedonale - ha aggiunto Padovani - Ora è davvero un piacere attraversalo e scoprire le storie che si celano dietro le sagome dei giovani rappresentati. Un lavoro davvero esemplare, ora spetta a ciascuno rispettarlo e preservarlo».

«Le iniziative di VeronettAmica non finiscono qui - ha spiegato Dal Cero - Il murales è il cuore di un programma più articolato di iniziative che hanno come obiettivo far vivere il quartiere insieme ai suoi cittadini».

«Lavorare insieme ai giovani è sempre gratificante - ha concluso Dindo - Tra le missioni degli Angeli del Bello c'è anche la creazione di una rete di coesione sociale e senso civico tra diverse realtà e associazioni del territorio».