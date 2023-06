Rigenerazione urbana a Verona: la città si colora grazie alle opere degli studenti del liceo artistico statale Boccioni

Una ventina di ragazzi delle classi quinte A e L del liceo Artistico statale Boccioni di Verona nei giorni scorsi sono stati impegnati nella realizzazione di due progetti artistici di rigenerazione urbana, con la creazione di due dipinti a parete, murales, nei quartieri Saval e San Michele Extra. Lo fa sapere il Comune di Verona in una nota che poi spiega come «in meno di due giornate di lavoro, sotto l’occhio vigile dei residenti, un po’ curiosi ma anche divertiti, la piccola squadra di creativi ha così trasformato un ampio muro del Centro di Comunità in via Fedeli 12, in una città immaginaria, fatta di tanto colore, panni stesi al sole e palazzi circondati da grandi nuvole bianche».

Anche al Saval, in via Faliero 10, ragazzi e ragazze sono invece ancora all’opera per ultimare un’ampia vegetazione rigogliosa, ricca di insetti, arbusti e foglie, che punta a rianimare le pareti di uno stabile adibito ad attività commerciali. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Verona insieme ad Agec, che ha la gestione degli immobili interessati dagli interventi.

«Il tema della bellezza è senza dubbio centrale per rigenerare i centri urbani – spiega l’assessore all’Edilizia Popolare Federico Benini –. Questo progetto è molto importante per i giovani e per i quartieri, ed è stato intereessante realizzarlo in collaborazione con il Liceo Artistico statale. L’intento è quello di abbellire, con un po’ di creatività e colore, alcuni immobili Agec. La qualità della vita dei cittadini si migliora anche con un miglioramento estetico delle abitazioni e degli edifici dove vivono e lavorano. Il primo intervento è stato effettuato al Centro di Comunità e ora si stanno ultimando i lavori anche al Saval. Un’idea che puntiamo a realizzare in altre zone, per riqualificare altri immobili e rigenerare così la città».

Il progetto è stato presentato questa mattina, al Centro di Comunità in via Fedeli 12, dall’assessore all’Edilizia Popolare Federico Benini insieme ai ragazzi della quinta A e la loro docente Chiara Bergamo, che ha collaborato con il Comune e Agec per la realizzazione delle creazione artistiche. Presenti anche il consigliere CdA di Agec Falduto Giovanni e il presidente della Circoscrizione 7^ Carlo Pozzerle. «Un bel progetto che con il coinvolgimento di ragazzi e ragazze – ha dichiarato il presidente Circoscrizione 7^ Carlo Pozzerle – ha consentito di abbellire il Centro di Comunità con uno splendido murales che propone una città immaginaria che guarda a nuovi orizzonti».

«Bello che i nostri ragazzi – ha sottolineato il presidente della Circoscrizione 3^ Riccardo Olivieri – si prendano cura degli spazi comunali con l’obiettivo di abbellire i quartieri con la produzione di creazioni artistiche. Un progetto che va nella direzione intrapresa dall’Amministrazione di coinvolgere cittadini di ogni età in iniziative volte a rendere sempre più vivibile e bella la città».

«Il Consiglio di Amministrazione di Agec – ha spiegato il consigliere CdA di Agec Falduto Giovanni – ha risposto positivamente alla richiesta di collaborazione del Liceo artistico Statale di Verona perché ha ritenuto che quello proposto fosse un progetto di valore sia dal punto di vista didattico e formativo che dal punto di vista sociale. E’ un bene, e potrebbe costituire pratica comune ogni qual volta se ne presenti l’occasione, creare dei punti di contatto tra scuola e istituzioni pubbliche, perché ciò avvicina le giovani generazioni alla cura dei beni comuni. A determinate condizioni, le aziende partecipate, che rappresentano il “braccio operativo” del Comune sul territorio, possono essere coinvolte con reciproca soddisfazione ed interesse».