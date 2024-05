Musica, yoga, passeggiate e incontri: sui bastioni di Verona torna il Mura Festival con il Villaggio degli Europei

Torna per una nuova edizione il Mura Festival 2024 con appuntamenti pensati per far rivivere di arte, cultura, spettacolo e sport le location della cinta muraria di Verona. In occasione di Euro 2024, sarà possibile, inoltre, vedere insieme le partite della Nazionale Italiana in un contesto amichevole, sicuro e divertente. «Le Mura di Verona stanno diventando sempre più luogo di incontro per la comunità - spiega l’assessora alla cultura Marta Ugolini -. Il Mura Festival assorbe questo spirito pienamente creando per i cittadini e le cittadine tante e diverse occasioni per stare insieme, attraverso appuntamenti musicali, sportivi e per il benessere fisico e psicologico. Nato nel 2020 come evento di ritorno alla vita e alla normalità post pandemia, il Festival è giunto quest’anno alla quinta edizione con un’offerta di iniziative sempre più ampia e coinvolgente».

Il Mura Festival è l’evento nato con l’intento di voler avviare un percorso di rivalorizzazione e rigenerazione urbana e culturale di un luogo in cui la natura e l’architettura dialogano da secoli, per dare nuova vita agli spazi verdi della città di Verona durante il periodo estivo, trasformandoli in luoghi dediti alla conoscenza e allo scambio culturale. Anche per quest’anno Mura Festival intende dunque raccogliere l’eredità storica, urbanistica e paesaggistica di aree emblematiche e suggestive come il Bastione di San Bernardino dove saranno allestiti il Freak Stage e il palco di Casa Erriquez.

Attraverso il ricco programma di appuntamenti pensati da maggio ad agosto, consultabile sul sito murafestival.it, sarà possibile vivere attività multisensoriali, culturali, sportive, didattico-formative e ludiche pensate come collante per la valorizzazione e realizzazione di una cittadinanza attiva. Il programma è stato illustrato mercoledì 22 maggio dall’assessora alla Cultura insieme ad Alessandra Bitti di Studioventisette, Alessandro Formenti di DOC Servizi e il presidente della 1^ Circoscrizione.

Il programma

Una serata speciale dedicata alla musica in vinile per l'inaugurazione del Mura Festival il 28 maggio. La nuova edizione parte con l’amato appuntamento Vinili su Tela & Friends: molti ospiti a far girare i dischi per festeggiare l’inizio della stagione di Mura Festival. Ospiti anche l’artista Stephanie Ocean Ghizzoni con i suoi spettacoli di live painting e il mercatino del disco vinile da collezione.

Casa Erriquez

IL LUNEDÌ SI RIDE CONSCHERSITO - Al Mura Festival torna la Stand up Comedy con serate dedicate all’ironia, in cui comici e aspiranti tali di qualunque età, colore e regione d’Italia, intratterranno con i loro monologhi. Prima serata in programma lunedì 3 giugno.

IL MARTEDÌ TORNA VINILI SU TELA – L’appuntamento interamente dedicato al disco vinile, con l'alternarsi ogni martedì di una collezione musicale proposta da dj selector associata al una performance di live painting a cura di Stephanie Ocean Ghizzoni, che dipinge all'istante una copertina di un album storico. Sarà presente anche una piccola mostra del vinile per i più accaniti cultori. Da segnalare, l’appuntamento in esclusiva di martedì 16 luglio. Ci sarà la presentazione, in anteprima, del grande spettacolo al completo degli acrobatic dancers Cores da Bahia con tutte le Equipe al completo dalla Tanzania, dal Brasile e molti circensi internazionali. Uno spettacolo con 25 artisti da tutto il mondo, tutti in un unico show .

Freak Stage - Il palco principale

IL MERCOLEDÌ CON GIN’N’JAZZ - Un format esclusivo in cui sarà possibile degustare cocktail a base di gin premium italiani ascoltando artisti del panorama jazzistico internazionalecon una attenzione ai giovani musicisti veronesi. Primo appuntamento della stagione evento speciale conYSTÄVÄT JAZZ ENSEMBLE.Un progetto di Lorenzo Viscomi, Riku Kovalainen, Daniel Emanuele e Olavi Stanek. Nasce dalla necessità di esprimere la propria voce attraverso il linguaggio del jazz in un ambiente multiculturale. Il gruppo presenterà un repertorio di musica originale con richiami alla tradizione.

IL GIOVEDÌ SI ALTERNANO DUE FORMAT STORYTELLERSE VRBAN VIBES - Si parte giovedì 30 maggio con Vrban Vibes, la rassegna dedicata ai giovani artisti di Verona che stanno producendo e promuovendo i loro progetti. Due show case ogni sera con il supporto di associazioni culturali, blog, webzine e il progetto ENERGIE SOCIALI che riguarda proprio il mondo dei giovani nelle periferie urbane. Tra i primi appuntamenti: il 30 maggio, Tokyo - Taki - Memy Occhipinti & Yenko supportati da FanMusic.it, a seguire, in anteprima, segnaliamo anche gli appuntamenti del 27 giugno con ADRIANA e dell'1 agosto con Orlvundo.

Primo appuntamento per Storytellers,la serata per parlare di musica attraverso le storiesarà quello con il cantautore Paolo Benvegnùil 6 giugnoa partire dalle ore 21:00. Un viaggio emozionale attraverso le profondità della musica e delle parole, un incontro presentato dal giornalista Gianni Della Cioppache racconterà la storia artistica di Paolo dagli storici SCISMA all'ultimo album È inutile parlare d'amore passando dalle collaborazioni con Marco Parente, Ustmamò, Otto p notri, David Riondino , Stefano Bollani. Un format unico che intreccia intervista e performance live, Benvegnù condividerà le storie dietro le sue canzoni, raccontando le esperienze e le ispirazioni che le hanno plasmate. Con la sua voce penetrante e le sue abilità compositive, trasporterà il pubblico in un mondo di emozioni autentiche e riflessioni profonde.

OGNI VENERDÌ E SABATO CONCERTI E DIVERTIMENTO DA BALLARE - Inizia il weekend e come da tradizione, il MURA si trasforma in un grande palco per ballare e cantare ai ritmi del folklore popolare, con artisti e band che rappresentano la musica e la cultura italiana nella sua forma più genuina, legata alla tradizione e ai balli regionali: spazio quindi alla pizzica, alla tarantella, alle filastrocche, al teatro canzone, ma anche allo ska, al gipsy, alla pachancka. Sul main stage di Mura Festival si alterneranno appuntamenti musicali per far vibrare il palco delle mura di puro e sano divertimento. Si parte il 31 maggio, in occasione della prima serata dedicata a Medici per Strada,alle 20 Black Mamaedalle 22 in poi la musica diSeptember Groove.

Kids & Family

Il calendario di attività pensate per i più piccoli prosegue con cadenza settimanale con proposte ad hoc fruibili con le consuete modalità di prenotazione e pagamento. Torna l’amatissimolaboratorioSuoniamo insieme all’aria apertaa cura dell’Associazione Culturale Il Giardino dei Linguaggicon incontri di musica d’insieme interattivi e attività di propedeutica musicale al quale seguirà il concerto Suoniamo Insieme Live: un concerto “interattivo” in cui i bambini e i genitori suoneranno assieme alla band utilizzando piccoli strumenti musicali e oggetti utilizzabili per produrre suoni e coordinare il movimento. Le famiglie saranno disposte sul prato antistante il palco e interagiranno con la band o con i propri vicini di postazione attraverso la musica e il linguaggio del corpo, in un contesto piacevole e divertente.

Con la Chiave magica si suonerà, canterà e ballerà musiche provenienti da tutto il mondo! Music together offre ai bambini e alle loro figure di riferimento la possibilità di divertirsi a cantare insieme, creare rime, muoversi e suonare gli strumenti musicali, sia durante gli incontri che nella vita di tutti i giorni! I laboratori sono dedicati ai bambini dagli 0 ai 4 anni, accompagnati dalla mamma, dal papà, dai nonni, dagli zii…fare musica insieme è divertente per tutti! Sarà presente l’Associazione Culturale in giro leggendo, che si occuperà dellaPromozione della lettura ad alta voce attraverso Laboratori educativi di lettura animata per bambini.

OGNI DOMENICA APPUNTAMENTI PER TUTTA LA FAMIGLIA - L’intera giornata sarà dedicata alle famiglie e ai bambini, con giocoleria e intrattenimenti di burattini e marionette, corsi di lingua inglese per bambini, giochi di gruppo e baby dance.La sera al tramonto non mancherà l'aperitivo musicale con proposte di soul, blues e easy listening. Imperdibile per domenica 9 giugno l’appuntamento con Elettra Petronilli e il suo coloratissimo intrattenimento tra bolle di sapone, truccabimbi ed hula hoop, in programma dalle ore 11 alle ore 15.

Rassegna Lib(e)ri

Anche quest’anno Mura Festival conferma la collaborazione con Feltrinelli Librerie e porta al Bastione di San Bernardino la rassegna Lib(e)ri, una serie di incontri letterari dedicati agli amanti della letteratura e delle storie. Saranno diverse le tematiche che verranno affrontate quest’anno, dallo storytelling musicale fino ai temi dell’inclusività, del benessere interiore e delle relazioni tra le persone nell’epoca contemporanea; il tutto per regalare agli amanti della letteratura e non solo momenti di confronto e scoperta a partire dalle storie. Tra gli ospiti, Daniel Lumera il 22 giugno, all’interno del programma di AGSM AIM MurAsana “Accendi la tua energia”e Gianluca Gotto il 6 e 7 luglio in occasione del “Kalima Festival”.

Gli eventi speciali

​IL 31 MAGGIO, SABATO 1 GIUGNOe DOMENICA 2 GIUGNO MEDICI IN STRADA A MURA FESTIVAL - Arriva l’evento culturale no-profit di raccolta fondi che nasce dal desiderio di un gruppo informale di medici musicisti per ricordare e festeggiare la figura di Gino Strada. Dopo aver intrattenuto le piazze e i luoghi principali della città, Medici in Strada arrivano a Mura Festival per aprire la programmazione musicale di una tre giorni all’insegna della musica.

Si parte venerdì 31 maggio con un appuntamento speciale: alle 18:30 l’arrivo dei MEDICI PER STRADA l’associazione di Verona che dopo aver animato i luoghi simbolo della città con l’intrattenimento musicale a cura di buskers nato per raccogliere fondi e omaggiare la memoria del fondatore di Emergency, Gino Strada arriverà a Mura Festival unendosi al ricco programma musicale. Sul palco, dalle 20:00 alle 21:30 arriva Black Mama, alle 21:30 i saluti della Vicepresidente Nazionale di Medici Senza Frontiere e dalle 22:00 in poi la musica di September Groove.

Il 1° giugno ai MEDICI PER STRADA seguiranno i concerti delle Cat Shades in programma alle 20:00, alle 21:30 i Sottoriva Jazz Quartet e alle 22:30 Artic Attack. Per il 2 giugno si inizia alle ore 20:00 con il Settetto Jazz del Conservatorio di Verona Alle ore 21:30 Mama & The Funky Puppetse alle ore 22:15 AOUI di Verona Official Band e alle ore 22:50 il Saluto da Parte di Medici per Strada APS Quarto Scaglione & Company. Inoltre avremo come ospiti,la street band itinerante, BUB STREET Band, che ci accompagnerà per tutta la sera.

L’8 GIUGNO CORRI IL MURA URBAN TRAIL IN COLLABORAZIONE CON VERONA RUN EVENTS - Si corre sabato 8 giugno la nuova edizione di Mura Urban Trail, il trail running notturno sulla cinta muraria veronese dedicato a runner appassionati e camminatori che vuole coniugare la valorizzazione del territorio, l’amore per la natura, la passione per lo sport e, al tempo stesso, condivisione, spirito di squadra e altruismo. L’edizione 2024 avrà luogo sabato sera 8 giugno, con partenza alle ore 19:00 per il percorso più lungo e alle ore 21 per i restanti due, con tre percorsi nuovi e avvincenti da 8km, 16km e 30km studiati per testare la propria forza e correre lungo la cinta muraria di Verona, patrimonio Unesco, in un’esperienza unica capace di combinare sport, natura e amore per il territorio. Tema di quest’anno è l’invito a dar voce al proprio istinto, risvegliando l’animale totemico più affine alla propria indole per farsi guidare dalle sue caratteristiche peculiari e raggiungere il traguardo. Scopri i percorsi nel dettaglio al link: https://muraurbantrail.it/. E iscriviti su: https://join.endu.net/entry?edition=86482.

"La Traccia"

Domenica 9 giugno, giornata tutta da vivere. Si parte con il progettoLa Traccia,Un progetto di formazione artistico musicale, per le scuole medie della città di Verona, che si esprime in un percorso dove, insieme a degli insegnanti di musica, i ragazzi hanno imparato a scrivere delle canzoni. Al Mura Festival, verrà accolta la performance e i risultati di questi giovani aspiranti artisti. Seguirà lo spaziodedicato allo slam poetry per arrivare poi a lui: Xantone Blacq, pianista e arrangiatore di Amy Winehouse, erede indiscusso del groove di Stevie Wonder, musicista mondiale con Mark Ronson, Earth Wind & Fire, ospite nelle gradi performance dei Grammy Awards, Glastonbury, Montreux Jazz Festival, London Jazz Festival, Lollapalooza, dalle 20.30 sul palco del Mura festival per l'occasione accompagnato dal batterista veronese Matteo Breoni.

Mura Pride Fest

Il 16 giugno torna il Mura Pride Fest - Mura Festival si prepara a festeggiare il Mura Pride Fest, la festa ufficiale del Verona Pride: un’esperienza unica e travolgente, per celebrare l’amore, l’accettazione e l’orgoglio di appartenere alla comunità LGBT+. Il 16 giugno la grande festa conclusiva della parata che coinvolgerà la città di Verona. L'evento Mura Pride Fest rappresenta un momento di celebrazione, di festa e di riflessione, in cui ogni individuo è invitato a esprimere la propria autenticità a sostegno dell’inclusività. Mura Festival è, infatti, orgoglioso di accogliere e abbracciare tutte le declinazioni dell’amore nel pieno rispetto di ogni individuo per contribuire, mediante il divertimento e lo svago, alla costruzione di una società migliore. La festa di Mura Pride Fest che si terrà al Bastione di San Bernardino domenica 16 giugno sarà un caleidoscopio di colori, suoni e sorrisi con incontri e il dj set della dj e producer ELASI: un’occasione unica per crescere e connettersi con persone straordinarie.

Agsm Aim MurAsana “Accendi la tua energia”

IL 21,22,23 GIUGNO TORNA Agsm Aim MurAsana “Accendi la tua energia” - Un weekend interamente dedicato al benessere del corpo e dell’anima, un momento dedicato alla cura olistica di sé stessi: tutto questo desidera essere MURASANA lo Yoga Day del Mura Festival 2024. In occasione della giornata internazionale dello Yoga ed in collaborazione con alcune tra le più importanti realtà attive nella pratica di questa antica disciplina a Verona il Bastione di San Bernardino si trasformerà in una vera e propria yoga shala dove ritrovare l’equilibrio interiore. Durante le giornate si alterneranno sessioni di pratica yoga, momenti di meditazione e approfondimenti sul benessere olistico rivolte a tutte le fasce di età e a tutti i livelli di preparazione. Gradito ritorno anche quello di Daniel Lumera, biologo naturalista, docente e riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella meditazione, che vanta tra i suoi maestri anche Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. Lumeraper la rassegna Lib(E)ri realizzata in collaborazione con Feltrinelli Librerie.

Amae Paint Experience

IL 30 GIUGNO SPAZIO ALL’ARTE CON AMAE PAINT EXPERIENCE, una serata alternativa dove i partecipanti verranno seguiti passo dopo passo nel processo di creazione di un quadro, dall’inizio fino alla fine. L’esperienza Amae trasforma il classico aperitivo, dando la possibilità a tutti di creare quadri del tutto personalizzati e da portare ciascuno a casa propria. Non è importante il livello di partenza, ma il lasciarsi ispirare dalla creatività, rilassarsi e godersi la serata in buona compagnia.

Kalma Festival

IL 7 LUGLIO IL KALIMA FESTIVAL - Non un semplice festival ma una giornata full immersion che rimarrà nel cuore: questa l’intenzione del Kalima Festival, creare una parentesi fatta di yoga, meditazione, arte, musica e naturama soprattutto condivisione, empatia, gioia e armonia. Le pratiche saranno aperte ad un massimo di 100 iscritti e saranno proposte da diversi maestri; ognuno con il proprio stile, per esplorare tecniche diverse e giungere in quel meraviglioso stato di beatitudine che regala il momento presente. Tra le attività della giornata saranno presenti sessioni di Mindfull e meditazione, Yoga, Acro yoga, Workshop di ayurveda, Workshop di cromoterapia e Mandala ed un talk riservato ai partecipanti con Gianluca Gotto. Gianluca Gotto è uno scrittore italiano. È nato in Italia, ma ha vissuto in Australia e poi in Canada e ad oggi è un nomade digitale: scrive articoli e libri mentre gira per il mondo. Sul suo blog "Mangia Vivi Viaggia" condivide esperienze di vita e di viaggio.

Britwall British Festival

SABATO 13 LUGLIO BRITWALLFESTIVAL, un evento imperdibile per ogni appassionato del genere brit pop e rock che porterà sul palco le migliori band del territorio. Britwall British Festival rappresenta un’opportunità unica per gli amanti della musica per immergersi nella ricca tradizione musicale britannica che ha ispirato e continua a ispirare musicisti in ogni parte del mondo.

Hip hop

VENERDÌ 19 LUGLIO UNA SERATA SPECIALE CON LA PRESENTAZIONE DEL DOCU-FILM "BOOLIRON", la storia dell’hip hop nata nella riviera romagnola che ha cambiato l'underground italiano, con ospiti il dj MASETR FREEZE e il rapper TORMENTO.

Festa salentina

SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO PIZZICA, TRADIZIONI E GUSTI SALENTINI CON ‘NNAMURATI DEL SALENTO- Gradito ritorno sarà quello dell’Associazione Socio-Culturale Gli Amici del Salento, realtà associativa, attiva a Verona dal 2004, che proporrà un vero e proprio festival nel festival animando le mura con i colori, la musica, le tradizioni e i sapori salentini. Due giorni dedicati alla cucina, all’arte e alle tradizioni salentine con workshop di pizzica, laboratori di pasta fresca e molto altro.

La Verona bene...

VENERDI’ 2 AGOSTO, VERONA BENE, una serata per gustare e immergersi nella musica originale veronese. Da oltre 10 anni, una compilation e un evento che raccoglie e unisce le tante realtà musicali veronesi.

Il Villaggio degli Europei

Ogni giorno in calendario discipline diverse tra le quali scegliere e in occasione degli Europei di calcio la possibilità di tifare insieme l’Italia grazie al Village Euro 2024. Mura Festival torna a proiettare le partite che vedranno impegnata la Nazionale Italiana di Calcio. Un modo per stare insieme e vivere tutte l’adrenalina della competizione. I primi appuntamenti:

Italia-Albania a Dortmund (1^ giornata), 15 giugno ore 21

Spagna-Italia a Gelsenkirchen (2^ giornata), 20 giugno ore 21

Croazia-Italia a Lipsia (3^ giornata), 24 giugno ore 21

Tutte le attività sportive, fitness e yoga al Mura Festival

Le associazioni sportive proporranno un calendario di appuntamenti nella splendida cornice di San Bernardino, un’area ricca di potenzialità e atmosfera per le attività estive dei veronesi in cui ognuno potrà cimentarsi con la disciplina sportiva meglio adatta alle proprie esigenze garantendo la cura del benessere psicofisico a contatto con la natura.

DANZA IN FASCIA® con Scilla:Tonano di giovedì dalle 10:30 alle 11:30 gli appuntamenti con Danza In Fascia®. L’insegnante certificata, Scilla Cattafesta, farà muovere a ritmo di musica e passi di danza mamme e neonati in un’attività utile a rafforzare il legame mamme-bebè ma soprattutto necessaria per infondere sicurezza alle mamme e stimolare attraverso la musica e il movimento il benessere del neonato.

Tantissimi gli appuntamenti e le specialità olistiche da svolgere immersi nel verde del parco delle Mura per ritrovare e allenare il proprio benessere psicofisicio.

YING YANG YOGA con Laura Meneguzzo - l’insegnante Laura Meneguzzo del Centro Aloha dedicherà appuntamenti incentrati sulle diverse applicazioni dello Yoga e sui suoi benefici. Le lezioni in programma, che avranno luogo il 29 maggio, il 5 e il 12 giugno, il 3, il 10, il 17 e il 24 luglio sempre dalle 19:00 alle 20:00, offriranno approfondimenti mirati sulla pratica olistica dello yoga per incentivare il benessere psico fisico, l’equilibrio interiore e un sano rapporto con l’ambienta naturale circostante.

LET IN FLOW VINYASA YOGA con Laura Berti – il lunedì e il venerdì dalle 19:00 alle 20:00 e il sabato dalle 11:00 alle 12:00, guidati da Laura Berti si potrà partecipare a una danza di respiro e movimento consapevoli che aiuta a lavorare sulla forza, sulla flessibilità e sull’equilibrio fisico per allenare le stesse qualità a livello mentale. Su richiesta, lezioni disponibili anche in inglese.

ANUKALANA YOGA e VINYASA YOGAcon Eleonora Zamboni, il mercoledì dalle 18:00 alle 19:00 e dalle 19:00 alle 20:00. Anukalana yoga, un approccio allo yoga integrale che rispetta il corpo e l’individualità. Dolce e morbido, una meditazione in movimento. Vinyasa Yoga, yoga dinamico adatto a chi cerca una pratica fluida e in movimento per aumentare l’ energia vitale e rendere il corpo elastico e flessibile.

YOGA VINYASA con Karin Cipriani – il martedì e il giovedì dalle 19:00 alle 20:00 e il sabato dalle 10:00 alle 11:00, spazio alle lezioni di vinyasa yoga con Karin. Questa disciplina è utile per acquisire forza, flessibilità e agilità allenando il respiro e alleviando i disturbi a carico di schiena e cervicale.

YOGA INTEGRALE con Francesca Lenzi- Il mercoledì mattina, dalle 7:00 alle 8:00 una lezione di yoga integrale per iniziare la giornata all’insegna del respiro e dell’equilibrio.

GLI APPUNTAMENTI DI YOGA THEATRE - Il lunedì dalle 19:00 alle 20:00 Odaka yoga, il martedì dalle 19:30 alle 20:30 incontri di Meditazione e il giovedì mattina dalle 7:00 alle 8:00 il saluto al sole.

STRETCHING DEI MERIDIANI ENERGETICI con Marianna Restucci – Il martedì dalle 17:30 alle 19:00 appuntamento con il corso di gruppo che prevede esercizi di stretching, di respirazione e di rilassamento. Stimola all'ascolto, alla concentrazione e allo stesso tempo al rilassamento. Ogni lezione prevede una parte pratica di esercizi e una parte finale di rilassamento.

RISE & SHINE YOGA FLOW con Marta Masiero – Il venerdì dalle 8:30 alle 9:30, l’insegnante Marta attraverso sequenze di posture legate dal respiro, andrà a svegliare corpo e mente in una danza armoniosa tra movimento e consapevolezza. Il partecipante sarà chiamato ad ascoltare il proprio corpo, ricaricare la propria energia e riscoprire la propria forza interiore. In questa pratica, l'attenzione all'allineamento si sposa con la fluidità del movimento, permettendo di esplorare le proprie possibilità in completa sicurezza ed equilibrio.

PILATES con Silvia Barbieri: Il martedì e il giovedìpartiranno anche delle lezioni di Pilates con l’insegnante Silvia Barbieri. Il calendario per le attività legate allo stretching posturale, alla tonificazione e all’allungamento vedrà diversi appuntamenti, per ogni livello e necessità, di 45 minuti ciascuno, dal martedì al sabato per i mesi di maggio, giugno e luglio.

ZUMBA FITNESS e PILOXING a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi: a partire da giovedì 23 giugno e per tutti i giovedì a seguire, dalle 18:00 alle 19:00, gli appassionati di fitness potranno scatenarsi con le lezioni di ZUMBA FITNESS con l’insegnante Stefania Vasciarelli. Un modo per muoversi e stare bene che aiuta e sostiene la Ricerca. Il ricavato delle lezioni, infatti, sarà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi che promuove la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione.

TREKKING E POESIA con Nella Tomezzoli:Tre appuntamenti il 1°, il 22 e il 29 giugno alla scoperta di Verona fra mura, forti e versi. Durante il cammino, nei luoghi più suggestivi, verranno lette poesie da Rita Pippa, autrice della raccolta Infinite volte. Al termine del trekking arrivo al Bastione di San Bernardino.

MURA SUNSET RIDE in collaborazione con le ASD del territorio - tutti i martedì, il Mura Festival si trasforma nel “MURA TUESDAY BIKE”, una rassegna che ha come obbiettivo quello di incentivare la sostenibilità ed è per questo che invita tutti a raggiungerci in bicicletta. Inoltre, per tutti i martedì di maggio e fino a fine luglio,in collaborazione con le associazioni del territorio,verranno organizzati percorsi e promosse passeggiate di gruppo su due ruote per allenarsi in compagnia, condividere la passione per lo sport ma anche scoprire i punti più suggestivi della città patrimonio dell’Unesco.

CIRCOLO ASTROFILI VERONESI, osservazione del cielo e delle stellein collaborazione con circolo “A. Cagnoli”, realtà che conta al momento oltre 200 soci e il cui intento è quello di favorire l’incontro di tutti gli appassionati di astronomia di Verona e provincia, per agevolarne la reciproca conoscenza e l’aggiornamento culturale tramite attività mirate allo studio ed alla pratica amatoriale dell’astronomia.