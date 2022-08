Musica, sport e cibo: il Mura Festival anima Verona anche ad agosto

Prosegue il ricco programma di musica, sport e buon cibo al Mura Festival, la manifestazione ideata e promossa dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Tante le novità, dall'ambito culinario, all'appuntamento speciale nel weekend con l’handmade a Bastione San Bernardino, con i mercatini del Gipsy Market, sabato dalle 18 alle 23 e domenica dalle 17 alle 23.

Musica

Martedì 2 agosto appuntamento con “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, con dj Al Formenz, accompagnato dalle performance di Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte live.

Mercoledì 3, alle 21, ritorna “Gin ’n’ Jazz”, con la proposta di graziadigrace, progetto swing dedicato alle musiche del compositore Vincent Youmans. Si esibirà un trio composto da Grazia Di Grace alla voce, Sandro Gibellini alla chitarra e Luca Pisani al contrabbasso, proponendo il riarrangiamento delle musiche del compositore e pianista americano Vincent Youmans (1898-1946) ed alcuni brani dei più grandi compositori della musica swing americana degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso e alcune composizioni meno note rese famose da artisti come Maxine Sullivan, Rosemary Clooney ed altri. Il tutto sorseggiando aromatici Gin Tonic.

Giovedì 4 agosto alle 21 terzo appuntamento con Brand New Verona, il format che promuove la rete culturale veronese, unendo nella serata artisti musicali emergenti. Ospiti gli artisti Mosè Santamaria e Zabriski, l’etichetta discografica La Cantina Records e il produttore discografico Giacomo Capraro, accompagnati da Mezzanine Coworking, una proposta veronese di spazi funzionali, innovativi e accattivanti in un ambiente di lavoro condiviso nel cuore di Verona.

Venerdì 5 agosto alle 21.30, sul palco del Freak Stage, i “Cores da Bahia” presenteranno Acrobatic Musical Show from Tanzania, uno spettacolo che lascerà il pubblico con il fiato sospeso, promosso dall’Associazione Culturale Artisti dal Mondo e interpretato da acrobati africani della Tanzania della compagnia ‘Cores da Bahia World’, giovani atleti professionisti preparati a Verona nella Academy School dell’associazione Culturale Artisti dal Mondo.

Sabato 6 agosto sul palco del Freak Stage “Dj’s Reunion”, 10 dj in consolle che hanno fatto la storia delle discoteche veronesi: a partire dalle 19 si ballerà sulle note di Marco Roldo, Luca Picchio, Zombetti, Mauro Pagany, Ricki Palazzo, Marco Catt, Dj Tucci, Dj Pier… guest Stoppa e Rana dj from Niu Tennici.

Domenica 7 agosto si chiude con “Aperitivi al tramonto 100 note in Rosa” con Leo Frattini in "Scanzonato: la musica umoristica".

Teatro

Appuntamento speciale dedicato ai più piccoli questa settimana con il teatro, nella rassegna Bastioni in Scena, organizzata al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno da Teatro Scientifico. Giovedì 4 agosto alle 18 in scena “Peter Pan. Un Sorriso, Una Fata”, tratto da uno studio su “Peter Pan”, ideato da Compagnia Teatro Blu. Uno spettacolo dedicato ai più piccini e agli adulti che desiderano risvegliare il bambino che c’è in loro.

Sport e kids

Sport per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 18.45 e il mercoledì alle 13. Il giovedì, alle 18.45, sempre con Barbieri attività di pilates/tone up. Il mercoledì sera alle 18.30 tutti pronti per Odaka Yoga con Laura. Infine Jumping fitness con Pierpaolo Savio la domenica alle 11, e alle 11.30 Pilates e stretching posturale.

Proseguono giovedì 4 agosto, nel pomeriggio, le proposte dalla Palestra Optima, rivolte sia ai giovanissimi che ai più grandi: Yoga per bambini dalle 17.30 e psicomotricità per la terza età dalle 18.30.

Il sabato mattina appuntamento con Music together babies di La chiave Magica alle 10 e Musica Together mix-ages alle 11.15.

Eventi speciali

Imperdibile appuntamento giovedì 4 agosto alle 21.30 con la seconda serata dedicata a “Un prato di stelle” al Parco di Castel San Felice, per vedere insieme le costellazioni e scoprire tutte le curiosità dei miti sugli astri grazie alla collaborazione del Circolo Astrofili Veronese Antonio Cagnoli.