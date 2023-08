Il Mura Festival volge al termine: «La più bella edizione di sempre, a settembre ancora eventi in nuovi luoghi suggestivi»

Si è conclusa con grande entusiasmo e successo la quarta edizione di Mura Festival, un’esperienza coinvolgente che ha animato la nostra città per dieci settimane con tantissimi appuntamenti dedicati a grandi e piccoli. Verona ha potuto godere di un’ampia gamma di attività sportive, intrattenimento e musica, lavorando sui valori di aggregazione, divertimento, benessere psico-fisico a contatto con la natura. Tra gli ospiti più importanti di questa edizione: per la rassegna Storytellers Cristiano Godano, Andy dei Bluvertigo, Omar Pedrini, Garbo e Moltheni, per la rassegna Lib(E)ri con Feltrinelli Librerie, gli scrittori Daniel Lumera, Paolo Stella e Paolo Borzacchiello e tra le compagnie internazionali di spettacolo e intrattenimento i Cores de Bahia.

«Quella appena conclusa - affermano gli organizzatori - testimonia di essere l’edizione più bella di sempre a riprova del fatto che quanto si è svolto dal 2020 a oggi è stato un lavoro in continua crescita tanto in termini di investimenti quanto di contenuti. Un lavoro sette giorni su sette che, nell’ottica del contenimento del rumore e per non stressare oltremodo la location ospitante, ha tra l’altro ristretto il periodo da venti a dieci settimane registrando, tuttavia, una massiccia adesione della popolazione, che, anche con numerosissime interazioni digitali, ha testimoniato il desiderio di prendere parte attivamente alle nostre iniziative culturali, ludiche e formative».

Proprio la partecipazione attiva e l’entusiasmo dimostrato nei confronti di Mura Festival hanno reso questo evento un punto di riferimento nella vita culturale della città andando a coinvolgere 204 tra associazioni culturali, operatori culturali, associazioni sportive e didattiche, Onlus, ASD, che hanno potuto fruire degli spazi del Festival in modo sicuro e gratuito e 90 operatori e tecnici del mondo dello spettacolo e degli eventi registrando oltre 53.000 presenze tra cittadini e turisti italiani e stranieri.

Come riferito dagli organizzatori, nel corso della quarta edizione Mura Festival ha portato a termine 72 giorni di attività con spazi dedicati allo spettacolo, all’arte o ad attività culturali gratuite cui se ne aggiungeranno ancora nei mesi di agosto e settembre 2023, ha reso possibili 295 eventi complessivi tra attività sportive, pratiche olistiche, osservazioni astronomiche, spazi dedicati alla letteratura, alla musica, al gioco da tavola, al teatro, alla stand-up comedy e alle attività per famiglie e bambini e ha ospitato oltre 200 artisti tra musicisti, attori, ballerini, dj, performer, pittori.

«La forza di Mura Festival, - sottolineano i promotori dell'evento - si è espressa nella capacità di unire persone di diverse età, culture e background. La diversità di partecipanti e l’inclusione sociale sono stati pilastri fondamentali, promuovendo un senso di coesione e appartenenza nella comunità locale. A tal proposito rilevante è stata la volontà di ospitare lo scorso 8 luglio il Mura Pride Fest, la festa ufficiale del Verona Pride. Un momento che è stato di celebrazione e di riflessione e che ha invitato a esprimere la propria autenticità a sostegno dell’inclusività, abbracciando e sostenendo tutte le declinazioni dell’amore nel pieno rispetto di ogni individuo per contribuire, mediante il divertimento e lo svago, alla costruzione di una società migliore».

«L’evento, - proseguono ancora i suoi organizzatori - ha rafforzato i legami tra i cittadini e ha fornito una vasta gamma di opportunità di svago, apprendimento e intrattenimento basate sulla diffusione della cultura e sulla promozione del benessere psico-fisico. Rilevante, in tal senso, la giornata del MurAsana, lo yoga day del 21 luglio di Mura Festival che ha adunato al Bastione di San Bernardino maestri yoga e praticanti che, insieme, hanno affrontato pratiche rigenerative e in connessione con la Natura circostante. Grazie a questo e ai tantissimi altri appuntamenti si è assistito a un aumento del senso di orgoglio e identità nei confronti della nostra città, sottolineando il ruolo centrale della cultura e dell’intrattenimento nella nostra quotidianità. Mura Festival - evidenziato sempre i promotori dell'iniziativa - ha generato al tempo stesso un impatto economico positivo in particolar modo per il settore dello spettacolo e dell’associazionismo. Grazie al lavoro realizzato da Studioventisette in collaborazione con Doc Servizi Verona, è stato possibile dare spazio e voce a decine di artisti, tecnici, operatori del mondo dello spettacolo offrendo uno spazio gratuito, sicuro e controllato e prestando fede alla vocazione intrinseca nella natura di Mura Festival: supportare l’associazionismo e la cultura dando spazio a realtà minori, artisti emergenti ed eccellenze della città a titolo gratuito».

Biti: «Appuntamento a settembre in nuovi luoghi suggestivi»

Per settembre 2023 Mura Festival continuerà con nuovi appuntamenti dislocati in altre location della cinta muraria della città come il prato del castello di San Felice e il Bastione delle Maddalene: «Mura Festival - ribadiscono ancora i suoi promotori - è stato concepito con uno sguardo attento all’ambiente e volto alla riqualificazione urbana di alcune delle aree verdi più belle della città. Attraverso la promozione della mobilità sostenibile con le attività proposte dell’Associazione Urta Team, che ha incentivato e promosso percorsi in bicicletta; la riduzione dell’impatto ambientale, con le scelte sostenibili adottate dal bar e dai nostri food Truck e mediante la sensibilizzazione sulla tutela del nostro patrimonio naturale con attività sportive pensate all’area aperta; l’evento ha raggiunto traguardi significativi per la nostra città. Il tutto ha dunque impattato in modo considerevole sulla riqualificazione delle aree che hanno ospitato il festival proseguendo con successo quel percorso di rivalorizzazione e rigenerazione urbana e culturale delle location della cinta muraria di Verona che è prerogativa fondamentale di Mura Festival sin dal suo principio».

«Nonostante la sospensione delle attività al Bastione di San Bernardino, - anticipa Alessandra Biti, presidente di Studioventisette - Mura Festival continua a settembre in nuovi luoghi suggestivi della nostra città. In programma, numerose visite guidate di valorizzazione delle mura che si terranno per tutta l’estate fino alle fine di settembre e che avranno valenza culturale, teatrale e ambientale. In partenza dal 9 settembre e per quattro sabati consecutivi, il Bastione delle Maddalene ospiterà gli incontri dedicati alle donne de La Casa Rossa utili per sperimentare il tema dell’equilibrio e dell’empowerment femminile. Inoltre, in occasione dell’evento dell’equinozio d’autunno del 23 settembre al prato del Castello di San Felice si terrà Note in una Notte d’Equinozio d’autunno: un concerto a lume di candela molto speciale con in apertura una performance teatrale e di danza sul tema del movimento, del cambiamento e della rinascita e con focus particolare e suggestivo sul tema del sogno, raccontato e musicato da La Contrada Lorì nello spettacolo Sogni di Contrada».