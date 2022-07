La Stand Up Comedy torna sul palco dell’Orecchione al Mura Festival con Eleazaro Rossi

Secondo appuntamento con la rassegna "Mura da ridere". Mercoledì 13 luglio alle 21 la Stand Up Comedy ritorna a calcare il palco dell’Orecchione al Mura Festival, ideato e promosso dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco.

Ospite della rassegna il comico Eleazaro Rossi, che intratterrà il pubblico con risate ed allegria con il nuovo tour “L’ora di religione”. Nulla a che vedere con la tradizionale lezione pedagogica, lo spettacolo è invece uno spaccato comico di tre esperienze dirette e satira sociale, che riporta in scena l’umorismo e la verve dell’irresistibile stand-up comedian.

ELEAZARO ROSSI - Nato a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, Emilia-Romagna, il 1° giugno 1982, è tra i grandi volti della stand up comedy italiana che, a suon di visualizzazioni su YouTube con i video pubblicati sul canale di Comedy Central, si è fatto apprezzare in tutta Italia.

Re della comicità irriverente, i suoi pezzi affrontano temi di ogni genere, spaziando dalla femminilità alle relazioni uomo/donna, fino alla paternità. Sale per la prima volta su un palco di stand-up comedy ad aprile 2018 e ad inizio 2019 viene selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma Stand Up Comedy.

La sua performance raggiunge rapidamente oltre 3 milioni di visualizzazioni su Facebook, questo gli consente di portare il suo spettacolo in molti locali e piccoli teatri di tutta Italia. Nel settembre 2019 inizia una collaborazione artistica con il gruppo comico “Banditi” di Torino e si esibisce una volta al mese nel prestigioso teatro Le Musichall in una rassegna la cui direzione artistica è affidata ad Arturo Brachetti.

A ottobre 2019 prende parte alla trasmissione televisiva “Battute?” in onda su Raidue. Nel 2020 viene nuovamente selezionato per il cast della settima stagione di Stand Up Comedy in onda su Sky. Nel 2022, comincia la collaborazione con Mediaset, entrando nel cast de Le Iene. È autore di tutti i suoi testi.