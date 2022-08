Dopo la pausa di Ferragosto torna a Verona il Mura Festival: tutte le novità della settimana

Dopo la pausa di Ferragosto, il Mura Festival torna con la musica ska e reggae di Zambo Super Pizza, la festa in stile British con Britwall e il teatro della compagnia La Graticcia. Novità delle prossime settimane, il corso di danza per neo mamme. Prosegue quindi il ricco programma della manifestazione ideata e promossa dal Comune di Verona, nei quartieri di San Zeno, Veronetta, Borgo Trento e Torricelle, nel contesto della cinta magistrale, patrimonio dell’Unesco. Tante le proposte anche in ambito culinario con Celestino Food Truck, Siamo Fritti, gli squisiti hamburger di Peach Burger e La mia Polpetta. L’area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle 18 alle 24.

Musica

Martedì sera “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, con protagonista Paolo Martini, accompagnato dalle performance di Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte live. Mercoledì 24, dalle 20.30 sul Freak Stage di San Bernardino, concerto-spettacolo, dei CantaPops, storia da narrare come in un film musicale, un copione contenuto nel libro “Pops” scritto a quattro mani da Renzo Segala, che nello spettacolo suona il sax basso, e da Gabriele Bolcato, alla cornetta. Le musiche sono originali, scritte e arrangiate da Carlo Ceriani, alla chitarra, mentre i testi in italiano sono di Renzo Segala. Alla voce la poliedrica Giuliana Bergamaschi.

Giovedì 25 torna Brand New Verona con il progetto musicale di musica pop-elettronica Denude, accompagnato dall’artista Uomomeno. Presente lo studio di registrazione Discover Underground. Venerdì 26 , sul Freak Stage, Zambo super Pizza, che proporrà brani tratti dal repertorio ska e reggae, viaggiando tra rocksteady, dub, latin e molto altro ancora.

Sabato 27 festa in stile British con Britwall, in partner con The Factory Verona. Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno, tornano sul palco gli Arctic Attack tribute band, band tributo dei sensazionali Arctic Monkeys, nonché i vincitori indiscussi della Brit-rock Battle che si è disputata The Factory. Ospiti anche I The Royals, band tutta in stile british che farà respirare l’atmosfera musicale che contraddistingue gli U.K. attraverso i brani inglesi più iconici. Terza band saranno i Freemode, la mitica band tributo degli intramontabili Depeche Mode.

Domenica 28 agosto si balla con la musica di Lotus Trio, un’espressione musicale formata dall’incontro tra la cantante Giulia Prandelli con il pianista Fabio Levi e Thomas Dal Cappello al contrabbasso. Una selezione dei brani più belli ed iconici che hanno caratterizzato la scena Jazz e Swing della nostra penisola e oltreoceano tra gli anni '30 e l'immediato dopoguerra.

Teatro

Nuovo appuntamento con la rassegna Bastioni in Scena, organizzata al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno da Teatro Scientifico. Sabato 27 e domenica 28 agosto alle 21.15 in scena La Graticcia, compagnia nata da una costola della storica Barcaccia di Roberto Puliero, nella divertente commedia degli equivoci “Ma per fortuna è una notte di luna” di Ermanno Carsana.

Sport e Kids

Novità della programmazione è l’attività Danza In Fascia®, corso dedicato alle neo mamme e condotto dalla ballerina veronese Scilla Cattafesta. Al lunedì, dalle 17.30, al Bastione di San Zeno, le mamme potranno ballare al tramonto con i loro piccoli portati sul cuore e concedersi un divertente momento di socializzazione e distrazione dalle attività quotidiane, riprendendo coscienza del proprio corpo, riattivandolo e tonificandolo dopo i nove mesi di gravidanza. Sport per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 19.15 e il giovedì, alle 18.45, sempre con Barbieri attività di pilates/tone up.

Il mercoledì sera alle 18.30 Odaka Yoga con Laura al Bastione di San Zeno e ritorno di Yoga Anukalana alle 19 con Eleonora a San Bernardino, in replica anche giovedì alle 18.30. Sabato 27 agosto appuntamento con Music Together Babies di La chiave Magica alle 10, e Music Together mix-ages alle 11.15. Nel pomeriggio, alle 17, riparte suoniamo insieme al Bastione di San Zeno. Infine, la domenica alle 11.30 Pilates e stretching posturale a San Bernardino, mentre alle 17 attività “Come Leonardo” con Scienza Divertente.

Tutto il calendario di appuntamenti e attività - in continuo aggiornamento - è consultabile al sito www.murafestival.it. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.