A bilancio oltre 15 milioni di euro dalle multe. «Investiti in sicurezza stradale»

Verona è il capoluogo del Veneto ad incassare di più dalle multe stradale, mentre in tutta Italia la città ad aver registrato i più alti proventi da queste sanzioni è Milano. La conferma è arrivata dal Codacons, che ha reso noti i dati emersi dalla rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali devono fornire al Governo per essere poi pubblicati sull’apposita piattaforma web del Ministero dell'Interno.

In base all'analisi dell'associazione del consumatori, con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del codice della strada. Al secondo posto si piazza Roma, con 133 milioni di euro, e molto più distaccate troviamo Firenze (46 milioni di euro), Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa). Mentre tra i capoluoghi che registrano i proventi più bassi troviamo Catanzaro, con poco più di 812mila euro incassati nel 2022, e Aosta (917mila euro). «Le multe stradali si confermano un tesoretto per i comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti - ha commentato il presidente di Codacons Carlo Rienzi - La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l’uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat».

A livello veneto, invece, il capoluogo con i maggiori introiti da multe stradale è stato nel 2022 Verona, che ha sfiorato i 15,5 milioni di euro. Al secondo posto c'è Padova con più di 13 milioni di euro, poi Venezia, Treviso, Rovigo e Belluno sotto i 10 milioni di euro da multe stradale.

Il Comune di Verona che puntualizzato che i 15.455.829,23 euro riscossi per violazioni al codice della strada sono una somma in aumento del 34,2% rispetto al 2021. Un incremento che va ricercato non solo nel maggior numero di sanzioni comminate ma anche nella ripresa delle attività di riscossione da parte di Solori dopo il periodo di sospensione dovuto all’emergenza Covid.

Di tale somma, più di 13 milioni derivano da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, come divieto di sosta, ingresso non autorizzato in Ztl o mancato rispetto delle segnaletiche. I restanti 2 milioni e 300 mila euro derivano da multe per eccesso di velocità. E buona parte di tali incassi serviranno a migliorare la sicurezza stradale nel suo complesso, con interventi già messi a bilancio per il 2023 che riguardano progetti per la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale ma anche il potenziamento delle attività di controllo, fondamentali per diminuire i comportamenti scorretti dei conducenti e quindi il numero di incidenti.

Il Comune riserva poi particolare attenzione all'educazione stradale, anche tra i più giovani, con percorsi educativi all’interno delle scuole. A tali finalità, infatti, deve essere destinato il 50% dei proventi delle sanzioni. Mentre le somme incassate dalla multe per eccesso di velocità devono interamente essere reinvestite per la sicurezza stradale.

I soldi delle multe saranno quindi spesi per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade; per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale; a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; allo svolgimento nelle scuole di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale; a misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia locale e per interventi a favore della mobilità ciclistica.

Per quanto riguarda invece l’attività di controllo o le installazioni di nuovi dispositivi che monitorano il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli, il Comune di Verona ha fatto sapere che tali strumenti vengono usati non certo con finalità punitive o "per fare cassa", ma per incidere in modo significativo sulla sicurezza degli utenti delle strade. Ne è prova l'autovelox fisso installato nell’autunno 2019 sulla Tangenziale Nord.

A fianco di tali misure, il Comune ha potenziato in questi mesi le attività mirate alla sensibilizzazione e al rendere responsabili i cittadini. Tra queste, la campagna Guida Sicura rivolta a lavoratori che più di altri si trovano in strada per motivi professionali.

«Le risorse che arrivano dalle multe vengono impiegate nel rispetto delle indicazioni del codice della strada - ha spiegato l'assessore al bilancio Michele Bertucco - Dipende dal tipo di sanzioni, perché quelle sul limite di velocità devono essere reinvestite tutte in interventi per la sicurezza stradale, mentre per i proventi dalle altre multe, la metà è destinata a questo capitolo di spesa e l'altra metà ad altri interventi che generalmente il Comune destina al sociale. Quanto agli autovelox, il Comune di Verona è uno di quelli che ne ha meno rispetto agli altri capoluoghi e sono stati installati sulla base di dati specifici per prevenire il numero di incidenti in determinati punti della rete stradale. L’obiettivo di questi dispositivi non è punitivo ma preventivo».