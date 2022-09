Ministero dell'Interno chiarisce: «Annullamento multe seriali non si applica a sanzioni per la Ztl»

Non era così infondata la prudenza dell'assessore del Comune di Verona Michele Bertucco alla notizia della revisione del Codice della Strada sulle «disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni», altrimenti dette multe seriali.

Il tema aveva interessato il capoluogo per una sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto ingiusto il pagamento di una doppia multa per un automobilista che aveva violato la Zona a traffico limitato (Ztl) del centro storico. La multa era stata doppia perché la violazione era stata doppia: sia l'ingresso che l'uscita dalla Ztl erano avvenuti in degli orari non consentiti. Per il giudice di pace, però, la violazione sarebbe stata unica e quindi il multato avrebbe dovuto pagare una sola sanzione e non due. E quindi una delle due multe era stata annullata.

Serviva dunque chiarezza sulla materia e il Governo è intervenuto con una riforma del Codice della Strada contenuta nel decreto Mims (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile). Decreto approvato il mese scorso. Con la riforma, il legislatore sembrava aver seguito la linea che a Verona era stata seguita dal giudice di pace, vietando le doppie o triple multe nei casi in cui le contestazioni degli illeciti non fossero state immediate o non fossero state ancora notificate.

L'assessore Bertucco ha però frenato gli entusiasmi, dicendo che le novità sarebbero state da comprendere. E non aveva tutti i torti perché la settimana scorsa il Ministero dell'Intero ha emesso un circolare per spiegare gli ambiti in cui si applica il divieto alle multe seriali. E gli ambiti sono solamente quelli tecnici e quelli amministrativi.

In sostanza, le multe seriali saranno eliminate solo per gli illeciti sulle norme costruttive o di equipaggiamento dei veicoli oppure per altre violazioni come ad esempio quelle sull'omologazione del veicolo, sull'immatricolazione, sull'assicurazione o sulla targa. E per evitare ulteriori fraintendimenti, nella circolare è stato scritto che l'annullamento delle multe seriali non si applica per le «le violazioni riguardanti la mancanza di autorizzazione per la circolazione in specifiche aree o tratti di strada come, ad esempio, la violazione ai divieti di circolazione dei mezzi pesanti, l'accesso alle Ztl o alle aree pedonali urbane».

Le doppie o triple multe per gli accessi non consentiti alla Zona a traffico limitato dunque sarebbero giuste e questo ulteriore chiarimento renderà più difficile la vittoria degli automobilisti che si dovessero rivolgere ancora una volta al giudice di pace per delle contestazioni.