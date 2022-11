Multe con decurtazione punti: obbligatorio comunicare il guidatore, anche in caso di ricorso

Il Ministero dell'Interno cambia linea e con la circolare dello scorso 31 ottobre, preso atto di recenti orientamenti giurisprudenziali, fa retromarcia rispetto alle disposizioni di 11 anni fa.

Come spiega la polizia locale di Verona, allora si dichiarava come un ricorso in atto a verbali che prevedono la decurtazione punti, costituisse un giustificato e documentato motivo per omettere la comunicazione di chi fosse alla guida del veicolo sanzionato. Le ultime sentenze però metterebbero in evidenza come gli organi di polizia che si attenessero a tali situazioni, si troverebbero a contestare l'eventuale inottemperanza fuori dai tempi previsti per la notificazione della violazione, con l'inevitabile annullamento del processo verbale.

Per cui da oggi l'obbligo di comunicare i dati della patente per la decurtazione dei punti è indipendente da eventuali ricorsi, mentre l'organo di polizia stradale effettuerà la comunicazione alla Motorizzazione all'esito di questi, in caso di soccombenza dell'automobilista.

La polizia locale invita perciò gli utenti a prestare la massima attenzione agli obblighi di comunicare sempre i dati del reale conducente: in caso di inottemperanza scatteranno ulteriori verbali per circa 300 euro.