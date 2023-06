Via libera all'iter di istituzione del Parco delle Risorgive e del fiume Fibbio

Oltre al nuovo regolamento per gli artisti di strada, nella sua ultima seduta il consiglio comunale di Verona ha approvato all'unanimità una mozione a firma del consigliere comunale del Partito Democratico Carlo Beghini. Con il via libera a questo atto di indirizzo, il Comune di Verona si dovrà ora impegnare a preservare, tutelare e valorizzare un contesto storico-paesaggistico di particolare pregio dell'ottava circoscrizione con l’istituzione del Parco delle Risorgive e del fiume Fibbio.

Il voto favorevole del consiglio comunale ha dato il via all'iter amministrativo volto al reperimento di fondi Fesr (Fondi Europei di Sviluppo Regionale) o di altre risorse, per l’avvio di un progetto allargato di salvaguardia dell’area delle Risorgive e del fiume Fibbio. Un progetto su cui il Comune è già al lavoro con l'ottava circoscrizione e con le associazioni del territorio, in primis il Comitato Fossi e l'associazione www.montorioveronese.it.

Le sorgenti danno origine a corsi d’acqua che creano un contesto ambientale di notevole rilevanza paesaggistico e naturale. I percorsi di Via Sodelle e Strada Comun, l’ambito del fiume Fibbio verso Ferrazze e San Martino, sono oggi molto apprezzati e frequentati dai cittadini che, a due passi da casa, possono raggiungere un ambiente unico per passeggiate e godere della natura.

«Una richiesta di indirizzo di cui il consiglio comunale si fa interprete, anche sulla base della tante segnalazioni pervenute dalla cittadinanza di porre in tutela un contesto storico paesaggistico di particolare pregio - ha spiegato durante la presentazione della mozione il consigliere Carlo Beghini - Le sorgive e le acque sono l'elemento caratteristico di Montorio, su cui il paese fonda la sua storia: basti ricordare l’ambito delle sorgive della chiesetta della Madonnina, tra Via delle Rose e Via dei Platani, ma anche la Filanda e l’ambito dell'ex lanificio Sapel, i laghetti Squarà e Fontaton, il Tondo, i mulini. Per questo è importante che il Comune dia un indirizzo chiaro ed efficace per la definizione di una possibile "Area di Interesse Locale" o "Sito di Interesse Comunitario" una volta verificate le condizioni di applicabilità previste dalla normativa regionale».

Oltre ad istituire il parco e valorizzarne i percorsi, la mozione prevede la possibilità di un accordo di programma con il Comune di San Martino Buon Albergo, il cui territorio è ampiamente interessato dal Fiume Fibbio.

Per lo studio delle caratteristiche paesaggistico-ambientali e per interventi di valorizzazione, la mozione suggerisce l’impiego dei fondi Fesr o di altre idonee fonti di finanziamento. E, fra gli interventi di valorizzazione, viene proposta la possibilità di realizzare un ponticello ciclo-pedonale sul progno nell’area comunale del Circolo Primo Maggio, che costituirebbe un importante elemento di raccordo nel percorso tra l’ambito storico-paesaggistico delle sorgive presente nell’abitato a nord, e l’ambito naturalistico del Fiume Fibbio presente a sud verso Strada Comun e le Ferrazze. Infine, vista l’importanza di questi ambiti, con la mozione si promuove una ricognizione generale delle risorgive nel territorio comunale, come quelle presenti nella zona di Ca’di David.