Il rugby scende in campo per il Movember: il mese "coi baffi" sul tema della salute maschile

Nella Sala Rossa al Palazzo Scaligero a Verona, mercoledì 27 ottobre sono state presentate le iniziative veronesi promosse dalle associazioni Anymaul e Gli invisibili per Movember, il movimento per la sensibilizzazione sui temi della salute maschile.

Alla presentazione sono intervenuti: David Di Michele, Vicepresidente della Provincia di Verona; Giuliana Guadagnini, psicoterapeuta, consulente in psicologia dello sport per il Valpolicella rugby e vicepresidente dell'associazione Gli Invisibili; Alessandra Zaghi, presidente dell’associazione Gli Invisibili; Michele Perazzoli, presidente dell'associazione Anymaul e Sergio Ruzzenente, presidente del Valpolicella rugby.

Agli appuntamenti in programma a novembre parteciperanno infatti per la prima volta buona parte delle compagini del rugby veronese: Valpolicella rugby; Verona rugby; West Verona rugby; Scaligera Verona rugby; Scaligera Valeggio rugby; Guardian Legnago; Lupos San Giovanni Lupatoto; Cangrandi Old rugby; Mastini Cangrandi rugby in carrozzina; Verona Touch rugby; Touch rugby Dolcè e Rugby in ospedale. Aderirà anche il CUS Verona.

Le società raccoglieranno fondi a novembre distribuendo, durante le loro attività, “il giuoco del rugby o del pallone ovale”: un manifesto ristampato del gioco dell’oca degli anni ‘30 con i loghi delle squadre del rugby scaligero.

Inoltre diversi rugbisti prenderanno parte alle conferenze di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie maschili. Agli appuntamenti (coordinati da Giuliana Guadagnini e Patrick Pinter, medico chirurgo e consigliere dell’associazione Anymaul) interverranno andrologi, urologi, oncologi, nutrizionisti e psicologi per dare indicazioni sulle malattie, le cure, le diagnosi e la prevenzione. Due degli incontri saranno dedicati alle scuole: il 16 novembre per le classi quarte e quinte dell’istituto Anti e il 18, in videoconferenza, per diverse classi di altri istituti scaligeri.

Infine, per raccogliere fondi per la ricerca, sarà in vendita nel mese di novembre la birra Movember, disponibile nei locali aderenti all’iniziativa: Osteria Fuori Porta, San Mattia, Bar Trieste (Povegliano), Special Mr Martini, Santa Maria Craft Pub, Settimo cielo (Pescantina) e Ai Preti.

Movember (parola che unisce “Moustache” e “November”: il mese, novembre, dei baffi) è una fondazione benefica che opera a livello mondiale e che si occupa di alcuni dei problemi più gravi che colpiscono gli uomini, come il tumore della prostata e del testicolo.

L’associazione Anymaul è rappresentata da un gruppo di cittadini, appassionati di rugby, che coltivano da sempre la cultura del terzo tempo e del volontariato.

L’associazione Gli Invisibili è stata creata con lo scopo di tutelare gli “invisibili” della società.