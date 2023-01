A Verona torna la fiera più "cool", Motor Bike Expo 2023: aziende da tutto il mondo per esibire pezzi unici

Motor Bike Expo 2023 Verona, la fiera piu? importante al mondo dedicata alla personalizzazione della moto, torna da venerdi? 27 a domenica 29 gennaio a Veronafiere per stupire il grande pubblico internazionale. Un evento di costume e di tendenza dove i motociclisti si incontrano per toccare con mano le ultime novita?, per parlare della propria passione, i motori, e per farsi ispirare alla personalizzazione della proprio moto.

Focus della manifestazione sara? la personalizzazione in tutte le sue forme e il lifestyle, oltre ai settori cardini come il racing, con team, piloti, circuiti, il fuoristrada, con le iniziative di adventouring e il mondo del turismo. Sempre piu? consistente sara? la presenza delle maggiori case motociclistiche con la gamma di serie e di progetti speciali, oltre ad artisti, preparatori, officine e personaggi di spicco pronti ad incontrare i visitatori di Motor Bike Expo. Moltissime saranno le presentazioni di moto speciali che garantiscono a MBE la nomina di vetrina mondiale per la personalizzazione della moto. Aziende proverranno da tutto il mondo per esibire pezzi unici che giungeranno a Verona da oltreoceano, dall’Asia, e dal Medio Oriente.

Le aree e i padiglioni

Tre padiglioni saranno dedicati alla personalizzazione, proprio per questo motivo MBE e? riconosciuto come l’evento piu? grande al mondo. In due padiglioni dedicati alla pista e alla strada sara?, invece, possibile acquistare caschi, tute, guanti, giacche, stivali, ma anche tanti altri accessori destinati alla propria moto. Un padiglione sara? riservato al lifestyle e alla moda con i maggiori marchi di moto che si fanno ispirare dagli artigiani, dai garage e dalle tendenze che incrociano il mondo delle motociclette. A completare l’esperienza, il mondo dell’avventura, del fuoristrada e dei grandi viaggi. La Fiera sara? inoltre arricchita anche nello spazio esterno ai padiglioni con 4 aree dedicate agli show, al freestyle, alle esibizioni, stunt-man, demo-ride, drifting e forti emozioni da vivere a cui potranno partecipare gli appassionati.

NextGen RiderZ - Mbe

In questo 15esimo anniversario ha scelto di investire sui giovani, in occasione della Fiera ci sara? un’esposizone dedicata alla “Generazione z” per far conoscere e avvicinare il motociclista di domani ai nuovi modelli. NextGen RiderZ e? un progetto dedicato ai ragazzi nati dal 1997 al 2012 che rappresentano un ampio settore a cui trasmettere il piacere di andare in moto. L’area “NextGen RiderZ”, organizzata in collaborazione con Moto.it, offrira? le migliori proposte del mercato per i piu? giovani: le principali Case Motociclistiche esporranno i modelli 50 e 125cc per mostrare alle nuove generazioni di motociclisti il ventaglio offerto oggi dal mercato. Saranno presenti influencer, youtuber e talent appassionati delle due ruote che incontreranno i ragazzi per chiacchierare sulla passione per la moto. Per promuovere questa iniziativa, il biglietto per gli under 14 sara? offerto, mentre per gli under 18 sara? a un prezzo ridotto.

Swap Meet

Un’altra grande innovazione di questo 2023 sara? "Swap Meet", un’intera area dedicata ai collezionisti di accessori e componenti di modelli moderni, ma soprattutto di vecchie moto. Il paradiso per i garagisti: una mostra scambio dedicata agli appassionati del vintage e della ricerca del “pezzo perfetto” che i visitatori potranno trovare al Padiglione 3. Un’occasione da non lasciarsi scappare per accaparrarsi pezzi introvabili e gli ultimi “tasselli mancanti” per una special da terminare o per arricchire l’ultimo restauro.

Power Show

Al Motor Bike Expo le emozioni non mancheranno e, anzi, daranno spettacolo: durante i tre giorni dell’evento, i visitatori potranno provare emozioni forti e partecipare attivamente a spettacoli unici, che difficilmente si possono vivere altrove. Saranno piu? di trenta gli appuntamenti che, da venerdi? 27 a domenica 29 gennaio, animeranno Veronafiere. Tanti show e la possibilita? di provare diversi veicoli, sia per i veterani delle due ruote, che per chi in sella non e? mai salito.

MBE Award: la moto più bella

Preparatori da tutto il pianeta attendono l’appuntamento di Verona per presentare le loro ultime creazioni. Come da tradizione, una giuria internazionale di altissimo profilo, selezionera? le migliori moto esposte a Motor Bike Expo, formando le “Top 10” che approderanno alla finalissima di MBE Award - principale contest di Motor Bike Expo. Solo la piu? votata sara? la “Regina” di Verona. MBE Award e? senza dubbio uno dei premi piu? ambiti nel panorama internazionale del mondo delle personalizzazioni. Preparatori di tutto il mondo lavorano anche un intero anno sulle loro show bike per accedere alla selezione che a Verona, sabato 28 gennaio alle ore 11.30 (Main Stage, padiglione 2) premiera? la moto piu? bella piu? apprezzata del Salone e il vincitore ricevera? da Custom Chrome Europe un motore da 10.000 euro.

L’illustre giuria sara? formata dai guru della personalizzazione americana Zach Ness (Arlen Ness Enterpise), Yaniv Evan (Powerplant), Jeff Holt (V-Twin Visionary) ed il celebre designer belga Fred Krugger. Insomma, ce n’e? per tutti i gusti proprio come recita lo slogan dell’evento: «Se la moto e? la tua passione, Motor Bike Expo e? la tua casa. Qualsiasi sia il tuo stile». Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale della manifestazione: https://www.motorbikeexpo.it/.