«Sono tantissime le persone che ogni giorno scelgono per motivi lavorativi o di meritata vacanza il nostro sistema di trasporto - ha detto il Gestore Governativo Pietro Marrapodi - abbiamo pensato fosse una idea costruttiva e preziosa quella di coinvolgerli attraverso i canali social come Instagram, Facebook, LinkedIn ed altri, scegliendo insieme il nome della nostra nuova motonave ibrida».

Navigazione Laghi, l'ente governativo che si occupa della navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, ha lanciato sui propri social un sondaggio tra i followers per scegliere il nome della motonave ibrida che tra qualche settimana solcherà le acque del Benaco.

Nuova motonave ibrida in arrivo per il Garda: sondaggio sui social per scegliere il nome