​L'estate "PrinciPesca" di Bussolengo entra nel vivo tra feste, proposte gastronomiche e musica live

Da giovedì 25 luglio a lunedì 29 luglio a Bussolengo torna la Festa d’Estate e la Mostra delle pesche: «La Festa d’Estate è uno degli appuntamenti di punta del nostro calendario eventi e un'importante occasione per promuovere il territorio e i suoi prodotti, a partire dalla pesca. - sottolinea il vicesindaco con delega alla promozione del territorio e alle manifestazioni Massimo Girelli - Anche quest’anno il programma racconta la nostra tradizione attraverso musica, cultura e divertimento con l’obiettivo di offrire un’estate viva e ricca di appuntamenti da condividere. Senza dimenticare l’enogastronomia con la Cena sotto le stelle a base di pesca. Un appuntamento imperdibile che si terrà per la seconda volta in via De Gasperi il prossimo 27 luglio».

Ad aprire la Festa, organizzata da City Live srl di Diego Cordioli, sarà, come da tradizione, il concerto del Corpo Bandistico della Città di Bussolengo che si terrà giovedì 25 luglio alle 21 in Piazza 26 Aprile. La stessa piazza ospiterà alle ore 21 di venerdì 26 lo spettacolo comico di Davide Dal Fiume e Marco Dondarini “Insieme per sbaglio”. Sabato 27 un triplo appuntamento: alle ore 18.30 si terrà, nell’ambito del progetto Pagus Pictus la visita alla Chiesa di San Valentino e al Chiostro dei padri redentoristi con CTG El Vissinel, per la cui partecipazione sarà necessaria la prenotazione al numero 338 6110020, mentre dalle ore 20 torna uno degli appuntamenti più attesi “Profumo di pesca: cenando in De Gasperi”.

La suggestiva cena sotto le stelle con una lunga tavolata che per la seconda volta si terrà in Via De Gasperi, durante la quale i partecipanti potranno assaggiare le specialità di un menù tutto a base di pesca locale, dall’antipasto al dolce. Ad accompagnare la cena la musica del duo di violini “Note dal vivo”. I posti per la cena sono limitati: i biglietti, fino ad esaurimento, si possono acquistare online (sul sito di gardavoyager.com cercando “Profumo di Pesca: Cenando in De Gasperi) oppure al Cafè 110 in piazza 26 Aprile o alla tabaccheria Castioni presso le Porte dell’Adige. Il prezzo è di trenta euro per gli adulti, quindici euro per i ragazzi fino a 12 anni. La serata proseguirà con il concerto dei The Waves, che animeranno la serata con la loro musica pop commerciale. Nella mattinata di domenica 28 luglio, alle 10:30, si terrà l’inaugurazione della 50° Mostra delle Pesche, frutto simbolo ed eccellenza del territorio, che ospiterà l'esposizione dei produttori locali, con la presenza del corpo bandistico “Città di Bussolengo” presso Piazza 26 Aprile.

«Una manifestazione che mette al centro uno dei più rinomati prodotti ortofrutticoli del veronese, la pesca. L’agricoltura, prima di altri settori, sta vivendo le conseguenze del cambiamento climatico e le difficoltà dovute a eventi meteorologici eccezionali che mettono a dura prova le colture. Promuovere le nostre produzioni e il loro consumo, vuol dire valorizzare la qualità e offrire uno strumento in più alle nostre aziende per affrontare il mercato e i cambiamenti in corso. Inoltre, questa manifestazione, che dopo mezzo secolo rappresenta ormai una tradizione radicata, ha il merito di consolidare, al pari di altri eventi locali particolarmente sentiti, i rapporti all’interno delle nostre comunità», afferma Flavio Pasini, Presidente della Provincia di Verona.

«La Mostra è per noi l’evento per eccellenza di promozione delle nostre pesche. Si tratta di un appuntamento storico, la cui prima edizione avvenne il 4 agosto del 1957. Come ogni anno esponiamo e premiamo le migliori qualità di pesca sotto il marchio PrinciPesca, nato nel 2001 come strumento di salvaguardia e valorizzazione del prodotto locale», sottolinea Giovanni Amantia, assessore all’agricoltura.

Contestualmente alla Mostra, si terrà l’esposizione di pittura e scultura con le opere di artisti locali. La mattinata proseguirà con la premiazione del concorso “Bussolengo Fiorito” e con la presentazione del nuovo logo della consulta Pari Opportunità e la consegna di una targa personalizzata quale riconoscimento per il miglior lavoro presentato. Alle 12.30 ci sarà l’aperitivo al profumo di pesca. La giornata proseguirà dalle ore 15.30 con il 15esimo Festival internazionale di chitarra e arpa. Il Festival, con la direzione artistica di Monica Bulgarelli, propone concerti e seminari con artisti di fama internazionale. Dalle ore 18.30 alle ore 20 si terrà la visita alle Chiese di San Valentino e San Rocco con il CTG El Vissinel. Gran finale alle 20.45 in Piazza 26 Aprile dove si terrà il “Concerto di chitarra e arpa”, che in caso di maltempo si terrà al Mercato Ortofrutticolo intercomunale di Bussolengo e Pescantina.

Lunedì 29 luglio spazio al concerto della Mito’s Pop Symphony Orchestra, con la direzione artistica di Lino Venturini, un appuntamento ospitato dal Mercato Ortofrutticolo intercomunale di Bussolengo e Pescantina alle 21: «La cultura è protagonista della nostra estate. A coinvolgere i cittadini la musica, in particolare, l’appuntamento con il “Festival internazionale di Chitarra e Arpa” che anche quest’anno si conferma un’opportunità per scoprire musica e territorio attraverso concerti, seminari, workshop a tema ed una mostra di liuteria. Mentre per scoprire i monumenti della nostra città si potrà partecipare alle visite guidate alla chiesa di San Valentino, alla chiesa di San Rocco e al Chiostro dei Padri Redentoristi - afferma l’assessore alla Cultura Valeria Iaquinta - Per concludere, restando in tema musicale, agosto sarà il mese del San Rocco Music Festival».

Dal 16 al 18 agosto, infatti, l’estate prosegue con il San Rocco Music Festival, che propone una Rassegna d’autore con concerti serali dedicati al cantautorato italiano e internazionale: il 16 agosto alle ore 19 si terrà in Via Porta la Santa Messa di fronte al capitello di San Rocco e alle ore 21 il concerto “Onde acustiche: buone nuove e vecchie storie”, un omaggio ai cantautori italiani e internazionali; il 17 “Eppure sentire” un omaggio a Elisa e il 18 un concerto omaggio ai cantautori italiani “E spararono al cantautore”.

Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto e dell’offerta di eventi che abbiamo realizzato. - conclude il sindaco Roberto Brizzi - Ringrazio di cuore tutte le persone che fanno parte della macchina organizzativa comunale, le associazioni, gli sponsor e le attività economiche e commerciali che hanno collaborato. Vi aspettiamo a Bussolengo per vivere insieme tante belle serate estive». Fino al 29 agosto 2024 è inoltre attivo il servizio “Minivan Service to Bussolengo’s Weekly Market”, un servizio di trasporto andata e ritorno con partenza dal Lago di Garda per raggiungere il mercato settimanale di Bussolengo, il più antico della provincia di Verona. Il servizio è attivo ogni giovedì dalle 9:30 alle 10.10 a seconda del punto di partenza, con ripartenza da Bussolengo alle ore 13.30. Il biglietto è gratuito fino ai 13 anni di età, dai 14 anni in su il costo è di 2 euro. Le prenotazioni sono attive sul sito www.gardavoyager.com.