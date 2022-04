I fossili di Bolca scendono sul lago per farsi ammirare durante tutta l'estate

I fossili di Bolca si mettono in mostra sul Lago di Garda per la bella stagione. Sarà infatti visitabile fino a ottobre l'esposizione "I fossili di Bolca tra storia e ricerca scientifica" da poco inaugurata nella Sala Labia del Castello Scaligero di Malcesine. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30 e per visitarla non è necessario alcun pagamento aggiuntivo al prezzo del biglietto di ingresso al castello.

I fossili esposti a Malcesine risalgono a circa 50 milioni di anni fa. La maggior parte di questi esemplari appartengono alla collezione privata della famiglia Cerato, mentre la restante minima parte proviene dal Museo di Storia Naturale di Verona. Una combinazione che rende unica questa esposizione curata da Roberto Zorzin e organizzata dal Comune di Malcesine.

La visione dei fossili è infine accompagnata dal racconto sui rinvenimenti dei fossili nel corso della storia e sull'evoluzione degli scavi e della ricerca scientifica a loro legati.