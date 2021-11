A marzo a Verona la mostra dei disegni fatti durante il lockdown dai bambini

«Questa esposizione è un inno alla fanciullezza: è rivolta e dedicata soprattutto ai bambini piccolissimi di 2-3 anni che, a causa del Covid-19, non hanno ancora ricominciato a vivere pienamente. Non hanno ancora potuto assaporare quella spensieratezza e leggerezza, che rappresentano i valori propri della loro tenera età. Una mostra, un progetto, che ci permette anche di ricordare e applaudire tutti quegli adolescenti che, pur costretti tra le mura domestiche, sono riusciti a infondere una grande lezione di civiltà a noi adulti». Con queste parole, il presidente della Regione Luca Zaia ha inaugurato oggi, 7 novembre, la mostra "AndràTuttoBene" che resterà aperta al Centro culturale San Gaetano, a Padova, fino al 23 novembre. Un'esposizione itinerante dei disegni e delle altre opere realizzate dai bambini del Veneto nei mesi della pandemia. Un mostra che toccherà tutte le province del Veneto e che a Verona sarà allestita alla Gran Guardia dal 4 al 27 marzo 2022.

«Non è un evento per festeggiare nulla perché non siamo ancora fuori dalla triste situazione in cui siamo piombati ormai venti mesi fa - ha sottolineato Zaia - Proprio perché il virus circola ancora tra di noi, non dobbiamo abbassare la guardia, ma dai bambini ci viene offerto un importante momento di riflessione su quanto vissuto fino ad oggi e ci viene un grande messaggio di speranza e di certezza in quel futuro che tutti stiamo attendendo».

In mostra ci sono 838 disegni, 54 disegni tridimensionali, 13 sculture, 76 pensieri e messaggi e anche un video messaggio, suddivisi in tre fasce: "Prescolare", "Scolare" e "Young". Una sezione, inoltre, propone numerose immagini del personale sanitario impegnato nel contrasto del contagio.

Visitando la mostra, i giovanissimi che non hanno ancora realizzato un disegno potranno farlo sul posto, trovando un laboratorio con fogli e colori. La loro opera sarà esposta direttamente nella rassegna.

La mostra, il cui progetto è stato donato dallo Studio Adriani e Rossi di Thiene, è realizzata dal Teatro Stabile del Veneto con il contributo di 3B.