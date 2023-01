Tra le migliori mostre del 2022 in Italia al secondo posto quella allestita a Verona "Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese"

La mostra "Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese" si colloca al secondo posto tra le migliori dieci mostre italiane realizzate nel 2022. A stabilirlo, la redazione della rivista specializzata Finestre sull'Arte, testata giornalistica che si occupa di arte antica e contemporanea e che, in virtù delle proprie competenze nel settore, ha stilato la classifica delle mostre più belle. La mostra veronese su Caroto ha superato, nel gradimento di esperti e professionisti dell'arte, esposizioni di alto livello realizzate in città altrettanto prestigiose dal punto di vista artistico. Vedi la mostra su Bosch a Palazzo Reale a Milano, il Superbarocco alle Scuderie del Quirinale, la mostra su Pisanello a Palazzo Ducale a Mantova, la mostra su Kandinskij a Rovigo, la mostra su Raffaello a Bologna. Al primo posto, sempre secondo la rivista specializzata, la mostra su Donatello a Palazzo Strozzi a Firenze.

Quella su Caroto è stata la prima mostra monografica sull'artista, un progetto che ha messo insieme oltre 120 opere provenienti da prestigiose collezioni italiane e internazionali, per un percorso espositivo articolato in nove sezioni che ha offerto anche innovativi strumenti digitali e istallazioni multimediali progettati per essere poi reimpiegati al termine dell'esposizione nelle sedi dei Musei Civici. La mostra, allestita al piano nobile della Gran Guardia, è stata visibile dal 13 maggio al 2 ottobre 2022.

«Siamo lieti che sia stato riconosciuto dalla critica e dalla stampa l’impegno scientifico che i Musei Civici di Verona hanno profuso nell’organizzazione della mostra dedicata ad un artista veronese considerato ingiustamente “difficile” - commenta l’assessora alla Cultura Marta Ugolini -. Ai professionisti museali va dunque la nostra gratitudine, perché hanno saputo valorizzare il patrimonio culturale locale con un’attenzione unica e con capacità di cogliere i legami tra diverse correnti artistiche. Come nuova amministrazione, entrata in carica a luglio 2022, ci sarebbe pure piaciuto che un numero più consistente di visitatori avesse potuto godere dell’esposizione temporanea, ma evidentemente la scelta di inaugurazione a maggio non ha portato a incontrare una stagione favorevole per le mostre d’arte. In ogni modo, apprezziamo con convinzione l’importante lascito che la mostra di Caroto lascia in dote alla città, sia in termini di nuovi allestimenti museali, ora inseriti nei musei cittadini, sia di relazioni collaborative tra i Musei Civici di Verona, il Ministero della Cultura, le istituzioni museali e i partner privati. Di queste faremo tesoro per il futuro».

Queste le motivazioni della valutazione:

«Le fonti d’ispirazione dell’artista, i suoi capolavori, le opere degli artisti che lo hanno seguito, i lavori degli autori attivi al suo tempo, in mostra c’era tutto quello che ci doveva essere. L’estremo rigore scientifico, gli ottimi allestimenti, l’itinerario di visita chiaro e valido sia per il grande pubblico che per gli studiosi e appassionati, la novità della proposta, il carattere di prima mostra di sempre sull’artista valgono alla monografica su Caroto la medaglia d’argento nella classifica di Finestre sull’Arte».

Il progetto, aggiunge la rivista specializzata, ha dato vita a «due pubblicazioni, il meglio della produzione dell’artista riunito in un’unica sede, prestiti internazionali dai più grandi musei mondiali, il contesto ricostruito con grande rigore, una rete di collaborazioni interistituzionali guidata dal partenariato con il Palazzo Ducale di Mantova e il Castello Sforzesco di Milano». La direttrice dei Musei Civici di Verona, Francesca Rossi, commenta così l'importante riconoscimento: «La classifica premia il gran lavoro di squadra sostenuto dal sistema museale veronese per realizzare un progetto di ricerca durato quattro anni, che ha coinvolto esperti di svariate discipline. Un modello progettuale concepito anche come un investimento a lungo termine per dotare i musei cittadini, al termine della mostra, di nuovi allestimenti e strumenti per la conoscenza delle collezioni attrattivi e aggiornati ai linguaggi della narrazione contemporanea».