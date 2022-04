"The World of Banksy", la mostra è pronta ad aprire i battenti alla stazione di Porta Nuova

Dopo il successo dell’esposizione alla stazione di Milano Centrale e Torino Porta Nuova che hanno fatto seguito alle edizioni di Parigi, Barcellona, Praga, Bruxelles e Dubai, l’arte di Banksy fa tappa alla stazione di Verona Porta Nuova, proprio in occasione del 170° anniversario dall'arrivo del primo treno, e sarà aperta al pubblico dal 15 aprile al 31 luglio.

"The World of Banksy – The Immersive Experience" presenta l’artista britannico sotto una nuova luce; grazie ad un allestimento di oltre 100 opere dello street artist più famoso al mondo sarà possibile conoscere il personaggio nella sua totalità attraverso un’esperienza immersiva. Attraverso più di 30 murales a grandezza naturale realizzati da giovani street artist internazionali e locali, il visitatore si immerge nel mondo di Banksy e nella sua interpretazione della contemporaneità fatta di denunce sociali, economiche, politiche e climatiche. Vicino ai più iconici capolavori Flower Thrower e Girl with Balloon che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, trovano spazio 6 nuovi murales mai esposti prima, tra cui Madonna con la pistola e Migrant Child.

All’interno del percorso trova uno spazio speciale iBanksy, una sezione dedicata in cui le opere diventano animate grazie a brevi video che ripercorrono la storia e il messaggio sociale dei murales realizzati da Banksy su muri e ponti di tutto il mondo. La sua protesta visiva coinvolge un vastissimo ed eterogeneo pubblico e ne fa uno degli artisti più amati dalle giovani generazioni.