Dopo l'incidente di Sofia e Francesco è «urgente la messa in sicurezza della SR 450»

Il sindaco di Costermano sul Garda Stefano Passarini ha chiesto alla Regione Veneto un intervento urgente di messa in sicurezza della SR 450, almeno nel punto in cui l'auto con a bordo Sofia Mancini e Francesco D'Aversa è uscita di strada la settimana scorsa, causando la morte dei due ventenni. La richiesta è stata scritta e firmata da Passarini in una lettera inviata ieri, 24 ottobre, all'assessore regionale Elisa De Berti e per conoscenza a Veneto Strade.

«Il punto dove i ragazzi sono stati rinvenuti è privo di guard-rail ed è presente un fossato molto profondo - ha segnalato il primo cittadino di Costermano - E la fitta vegetazione non ha consentito di vedere l'auto se non solamente dopo due giorni dalla scomparsa, e per pura casualità». Nella lettera, Passarini ha poi spiegato che la pericolosità del punto in cui l'auto di Sofia e Francesco è uscita di strada è simile alla pericolosità di altri punti percorsi ogni giorno da migliaia di automobilisti sulla SR 450. Per questo, il sindaco ha chiesto con la massima urgenza «un intervento di messa in sicurezza di tutto il tratto stradale, su entrambi i sensi di marcia, e degli svincoli; attraverso la realizzazione di una corsia di sosta e di aree di emergenza e il posizionamento di colonnine Sos e guard-rail o di altre protezioni».

«Anche se è un dato oggettivo che gli incidenti stradali possono accadere per più motivi, è però un dovere dell'ente proprietario fare in modo che le strade garantiscano tutti i parametri di sicurezza e protezione - ha aggiunto Passarini - La vita umana deve avere la priorità su tutto».