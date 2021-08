Monte Baldo patrimonio mondiale dell'umanità, Veneto e Trentino ci provano

Il Monte Baldo inserito tra i patrimoni mondiali dell'umanità. È questa una delle idee che sono state sviluppate ieri, 2 agosto, a Malcesine, in una riunione organizzata al capolinea della funivia. All'incontro hanno partecipato l'assessore all'ambiente della provincia di Trento Mario Tonina, l'assessore alla cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari, la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi (come osservatrice) ed i rappresentanti dei 15 comuni che amministrativamente si spartiscono il territorio del Monte Baldo: dieci veronesi (Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino Veronese, Costermano sul Garda, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco) e cinque trentini (Ala, Avio, Brentonico, Mori, Nago-Torbole).

La maggior parte dei presenti alla riunione di ieri si è trovata d'accordo nell'intraprendere il percorso della candidatura del Monte Baldo come Patrimonio Unesco, come riportato da Trento Today, muovendo i primi passi ufficiali già a settembre.

In alternativa, si proporrà il Baldo per il programma Mab (Man and the Biosphere - L'uomo e la biosfera), un progetto scientifico avviato dall'Unesco nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.