Tariffe dimezzate per i monopattini durante le domeniche ecologiche a Verona

Costi dimezzati per chi usa il monopattino Dott nelle domeniche ecologiche. È l'ultima novità che si aggiunge alle tante proposte in programma per oggi, 16 gennaio, in occasione della seconda domenica ecologica e che verrà riproposta anche in quelle a seguire, fino al 3 aprile. In linea con la mission aziendale, l'agevolazione per l'utilizzo dei monopattini targati Dott prevede che l'uso dei mezzi elettrici avrà un costo ridotto del 50% rispetto alle tariffe ordinarie, proponendo quindi agli utenti un'occasione vantaggiosa per utilizzare il mezzo o, per chi non lo avesse ancora fatto, per sperimentarne l'uso in alternativa all'auto.

Una scelta, quella dell'azienda che fornisce lo sharing, a cui l'Amministrazione plaude con entusiasmo, perché in sintonia con il percorso intrapreso dal Comune per sensibilizzare i cittadini alla mobilità sostenibile con azioni concrete.

«Siamo contenti che si sia allargata la squadra di chi è a fianco dell’Amministrazione nel sensibilizzare i cittadini sulla mobilità sostenibile e sull'importanza di invertire la rotta su questo fronte – commenta l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto -. I monopattini sono diventati ormai parte della nostra mobilità giornaliera e, dare a tutti la possibilità di provarne l’utilizzo ad una tariffa agevolata, può essere un incentivo a utilizzare per lavoro o svago un mezzo di trasporto non inquinante e funzionale».

«Il grande lavoro fatto sulle domeniche ecologiche comincia a dare importanti frutti – sottolinea l’assessore all’Ambiente Ilaria Segala -. Il fatto che società private aderiscano in modo convinto alla nostra campagna è senza dubbio motivo di soddisfazione oltre che certificazione del successo del nostro progetto. Andiamo avanti nel percorso tracciato, continuando a diffondere l'attenzione alla mobilità sostenibile e al rispetto dell’ambiente».