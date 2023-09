Bardolino diventa palestra all’aperto per un weekend con il mondiale di Calisthenics freestyle

Bardolino capitale mondiale del Calisthenics, la disciplina sportiva che permette di allenarsi usando soltanto il peso del proprio corpo. Sabato 9 e domenica 10 settembre, l’area sportiva dedicata al Calisthenics realizzata dal Comune all’inizio della passeggiata Rivalunga, a due passi dal lago di Garda, ospiterà il mondiale di Calisthenics freestyle.

Ben 24 atleti e 10 atlete in rappresentanza di 14 nazioni (Italia, Francia, Spagna, Bulgaria, Belgio, Marocco, India, Brasile, Argentina, Polonia, Cile, Colombia, Bolivia e Slovacchia) si sfideranno nell’International Burningate Cup, la competizione di Calisthenics più importante e difficile al mondo. Divisi in tre categorie, gli atleti si cimenteranno su sbarre e sostegni, per due giornate di competizioni; la manifestazione sarà arricchita anche dalle finali di endurance. Si comincerà sabato alle ore 14, fino alle 17 di domenica. I mondiali sono organizzati dall’assessorato allo sport del Comune di Bardolino con l’associazione Burningate di Torino, in collaborazione con la Fondazione Bardolino Top.

«Per il quarto anno consecutivo Bardolino si conferma regina del Calisthenics - ha sottolineato l’assessore allo sport, Fabio Sala -. Si tratta di una disciplina che si sta diffondendo molto, riscontrando grande successo soprattutto tra i più giovani. Nel 2020 abbiamo portato per la prima volta sul lago di Garda i campionati italiani, inaugurando il nostro impianto all’aria aperta, riconosciuto come uno dei campi da trazione tra i più belli d’Italia e sempre pieno di persone che si allenano. Siamo orgogliosi di aver fatto da apripista, investendo per primi in strutture per questo sport, e siamo fieri di ospitare ancora una volta i campionati mondiali, ovvero la competizione più prestigiosa».

Anche il sindaco di Bardolino, Lauro Sabaini, ha ribadito: «I mondiali di Calisthenics freestyle saranno uno spettacolo imperdibile per bardolinesi, turisti e visitatori. Le prove a cui si sottoporranno gli atleti, oltre che un bellissimo momento di sport, saranno anche un grande volano per far conoscere ancor di più Bardolino nel mondo».