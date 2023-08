Fuochi d'artificio e lavori: in arrivo modifiche alla viabilità su alcune strade veronesi

Nuovi lavori prenderanno il via lungo le strade veronesi, portando inevitabilmente ad alcune momentanee modifiche della viabilità della zona.

La Provincia di Verona infattii ha comunicato la sospensione temporanea della circolazione per il 22 agosto, dalle 21 alle 24, sulla pista ciclabile sul lato nord del ponte che collega Albaredo d’Adige a Ronco all’Adige, lungo la strada provinciale 19 “Ronchesana”.

La limitazione, richiesta dal Comune di Albaredo per lo spettacolo pirotecnico che si terrà in occasione della sagra di San Rocco, è necessaria per motivi di sicurezza.

Dal 28 agosto all'8 settembre, verranno invece istituiti il senso unico alternato di circolazione, il limite di velocità a 30 chilometri orari e il divieto di sosta su entrambi i lati lungo un tratto della strada provinciale 1a, nel comune di San Pietro in Cariano (via Nassar). Le limitazioni, previste tra le 7,30 e le 18,30, esclusi sabato 2 e domenica 3 settembre, sono necessarie per consentire la posa di infrastrutture per la fibra ottica.

Infine è stata comunicata l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, dal 21 agosto al 29 settembre, 24 ore su 24, lungo un tratto della Sp 21 “di Villafontana”, nel comune di Oppeano. Le limitazioni sono necessarie per consentire la posa di infrastrutture per la rete di distribuzione dell'energia elettrica.