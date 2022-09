Atv modifica l'orario invernale: le partenze che cambiano e le corse sospese

Anticipati gli orari di alcune corse e attivati autobus di supporto dove necessario. Da lunedì prossimo, 3 ottobre, il trasporto pubblico locale garantito nel Veronese da Atv subirà alcune modifiche che dovrebbero risolvere i problemi evidenziati dopo l'avvio del nuovo anno scolastico.

L'azienda dei trasporti veronesi aveva avvisato gli utenti che dopo l'entrata in vigore del nuovo orario invernale ci sarebbero potuti essere dei cambiamenti per tarare meglio il servizio. «Un servizio inefficiente», secondo gli studenti, che insieme ai presidi hanno chiesto correttivi.

Ed i correttivi sono arrivati e saranno validi da lunedì. «Saranno anticipate alcune corse con l'obiettivo di ovviare ai ritardi causati soprattutto sulla rete extraurbana nelle ore di punta del mattino dai numerosi cantieri ed in generale dal traffico sensibilmente intensificato su tutte le direttrici di accesso e uscita dal capoluogo - ha comunicato Atv - Saranno inoltre attivate alcune corse di rinforzo dove necessario. E proseguirà, in ogni caso, l'attività di monitoraggio capillare su tutta la rete, cui potranno far seguito ulteriori interventi».

Oltre ai cambi di orario, Atv ha anche avvisato la temporanea sospensione di alcune corse a Verona nella fascia oraria del pomeriggio, a partire da oggi. Sospensione che riguarda anche il servizio notturno delle linee 90, 91, 93,98 dalle 0.30 alle 2 nei giorni di venerdì e sabato.

Qui la lista delle corse sospese da venerdì 30 settembre 2022

LE VARIAZIONI ALLE CORSE DI VERONA DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2022

La corsa di partenza della Linea 11 al sabato da Porta Vescovo viene posticipata delle 12.33 alle 12.43.

E posticipata anche la partenza della Linea 12 dalla Stazione di Verona Porta Nuova per Molini dalle 12.50 alle 13. Sempre della Linea 12, le corse in partenza da Molini per la stazione di Porta Nuova slittano dalle 13.27 e dalle 13.25 alle 13.35. Inoltre, la corsa del sabato dalla Stazione Porta Nuova verso Molini viene spostata dalle 12.50 alle 13.

La corsa della Linea 31 in partenza da Porta Vescovo alle 6.35 per Marzana viene anticipata alle 6.30.

La corsa della Linea 52 in partenza da Marzana alle 7 per la Stazione di Verona Porta Nuova viene anticipata alle 6.50.

Vengono inoltre sospese le corse della Linea 70 che partono da Via Capitel. Il nuovo capolinea sarà in Via Galilei.

Orari anticipati anche per la Linea 74. La corsa in partenza da Porta Vescovo delle 6.02 per Quinto viene anticipata alle 5.57; quella in partenza da Porta Vescovo delle 7.15 per Quinto viene anticipata alle 7.10 e la corsa in partenza da Quinto delle 6.35 per Porta Vescovo viene anticipata alle 6.30.

LE VARIAZIONI AL SERVIZIO EXTRAURBANO DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2022

La corsa della Linea 103 in partenza da Verona alle 7 per Domegliara viene anticipata alle 6.55 e quella che parte da Domegliara per Verona viene anticipata di 5 minuti, invece delle 8.10 partenza alle 8.05.

Per la Linea 112, la corsa in partenza da Arzerè alle 6.25 per Verona viene anticipata alle 6.25.

Per la Linea 121, la corsa in partenza da Badia Calavena alle 6.13 per Porta Vescovo viene anticipata alle 6.05.

Per la Linea 123, la corsa in partenza da Verona alle 5.55 per Mezzane di Sotto viene anticipata alle 5.45 e quella in partenza da Mezzane di Sotto alle 6.45 per Verona viene anticipata alle 6.35. Inoltre, la corsa in partenza da Velo alle 6.05 per Verona viene anticipata alle 6.

Nuova corsa per la ?Linea 130 in partenza da Vago alle 6.50 per San Bonifacio con arrivo alle 7.18. E a Vago le corse della Linea 123 provenienti da Velo arrivano al 6.05 e quelle da Mezzane alle 6.35.

Per la Linea 138, la corsa in partenza da Verona alle 14.15 per Zevio viene posticipata alle 14.30. E La corsa in partenza da Zevio delle 14.55 per Verona viene posticipata alle ore 15.15.

La corsa della Linea 139 in partenza da Zevio alle 6.15 per Palù viene anticipata alle 6.05.

La corsa della Linea 141 in partenza da Oppeano alle 6.30 per Verona viene anticipata alle 6.20. E La corsa in partenza da Isola Rizza alle 6.35 per Verona transiterà da Via della Valverde.

Della Linea 144, la corsa in partenza da Bovolone alle 6.23 per Verona viene anticipata alle 6.18.

Della Linea 163, la corsa prevista in partenza da Pastrengo alle 6.40 per Verona parte da Parco Zoo alle 6.45.

E nuova corsa della ?Linea 164 in partenza da Verona alle 14.15 per Castelnuovo con arrivo alle ore 14.51.

Per la Linea X05, La corsa in partenza da Torri del Benaco alle 6.35 per Verona viene anticipata alle 6.25; la corsa in partenza da Garda alle 6.40 per Verona viene anticipata alle 6.35 e la corsa in partenza da Garda delle 6.45 per Verona viene anticipata alle 6.35

LE VARIAZIONI DEI SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO SCOLASTICO DA LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2022

Nuova corsa della Linea SC03, in partenza da Verona stazione Porta Nuova alle 7.30 per l'Istituto Salesiano con arrivo alle 7.40 e nuova corsa di ritorno dall'Istituto Salesiano con partenza alle 16.05 e arrivo alle 16.15. Inoltre la corsa in partenza dall'Istituto Salesiano alle 13.20 per Verona Porta Nuova viene anticipata alle 12.55.

Per la Linea SC09, la corsa in partenza da Via Don Girardi alle 7.15 per Piazzale Guardini viene anticipata alle 7.10 e nuova corsa in partenza da Piazzale Guardini con partenza alle 13.50 e arrivo a Verona Porta Nuova alle 13.53. Mentre le corse in partenza da Piazzale Guardini alle 13.10 e alle 14.35 vengono sospese.

La corsa della Linea SC340 in partenza da Asparetto alle 6.45 per Verona viene anticipata alle 6.35.

La corsa della ?Linea SC410 in partenza al giovedì dalle scuole di San Pietro In Cariano alle 16.35 per Arcè viene anticipata alle 16.30. E nuova partenza da Lenguin alle 14.22 per la corsa delle 14.27 tra San Pietro in Cariano, Bussolengo e San Vito al Mantico.

Infine, per Linea SC450, la corsa in partenza da Peschiera S.Andrea alle 6.40 per Villafranca non transiterà più da Salionze (farmacia).