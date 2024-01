Piazza Avesa diventa "zona 30" e con senso unico in direzione sud

Cambia la viabilità di Avesa. Sarà istituito il limite di velocità di 30 chilomentri orari in Piazza Avesa. Piazza che diventerà a senso unico, a partire da Via Podgora verso Via Benedetto Zampieri. E quindi da Via Campagnetta sarà sarà obbligatorio svoltare in Via Zampieri. Anche Strada delle Tofane diventerà a senso unico, da Piazza Avesa verso Via Torrente Vecchio, come a senso unico sarà anche Via Comboni, da Via Campagnetta verso Via Torrente Vecchio.

A chiedere queste modifiche sono stati i residenti del quartiere, i primi a sentire la necessità di rendere più sicura e fluida la circolazione dei veicoli e migliorare il livello di qualità della vita della cittadinanza. Le soluzioni che saranno attuate sono state infatti condivise con la cittadinanza nel corso di due assemblee pubbliche promosse dalla seconda circoscrizione nel corso del 2023.

Ecco quindi che in Piazza Avesa verrà istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari e la piazza diventerà a senso unico in direzione sud, così come a senso unico sarà anche Via Comboni. Con l’occasione sarà rivista e aggiornata la segnaletica orizzontale e verticale nelle vie interessate e in quelle limitrofe, a seguito delle segnalazioni raccolte durante le assemblee.

Nei prossimi mesi saranno sistemati i marciapiedi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in modo da rendere più sicuro l'attraversamento e sarà realizzato un tratto di marciapiede oggi mancante verso Via Zampieri.

Per rendere effettive tali modifiche, dai prossimi giorni le ditte incaricate saranno sul posto per i lavori di revisione della viabilità.

«Ad Avesa viene modificata la viabilità della piazza centrale e delle vie limitrofe - ha commentato l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari - Variazioni che renderanno le strade più sicure e vivibili. Il provvedimento è frutto delle richieste dei cittadini, raccolte durante gli incontri nei quartieri».

«Con una modalità partecipativa e consultiva della cittadinanza già adottata in altri quartieri, procediamo con un importante intervento per ripensare la viabilità del quartiere, come richiesto da anni sia dalla cittadinanza che dalla circoscrizione, in particolare a seguito del nubifragio del 2018 e la realizzazione degli argini sul torrente Avesa - ha aggiunto la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze - Anche su questo fronte l'amministrazione sta procedendo: è in corso di completamento il progetto del ponte di Via Camposanto, la cui realizzazione è stata già finanziata».