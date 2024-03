Dal padiglione a tema Squid Game al modellismo, cultura pop e tanto altro: a Veronafiere inaugura Model Expo Italy

A Veronafiere torna da oggi, sabato 9 marzo, Model Expo Italy, la manifestazione numero uno in Italia per il mondo del modellismo e del gioco, in calendario fino a domenica 10 marzo. La 19esima edizione vede la presenza di 500 espositori e 100 associazioni di appassionati: 5 i padiglioni da visitare per un totale di 63mila metri quadrati, e più di 150 appuntamenti, tra spettacoli, talk-show, gare di automodelli e laboratori.

Nella mattinata odierna è in programma, alle ore 11, il taglio del nastro per l’inaugurazione della fiera con il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, l’amministratore delegato, Maurizio Danese e il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, seguito da una visita guidata dei padiglioni. Model Expo Italy è suddivisa nelle varie sezioni tematiche: oltre agli storici padiglioni del modellismo statico e dinamico, di Elettroexpo e del mercatino vintage, la rassegna arricchisce le attività in programma con la Brick Arena, il Play District e il Creativity Village.

L’evento clou della giornata è l’esibizione di Giorgio Vanni, cantante di sigle di cartoni animati che hanno accompagnato intere generazioni, alle 16.30 al main stage del Play District. Sullo stesso palco canterà anche Cristina D’avena, in questo caso domenica 10 marzo sempre alle 16.30.

Padiglione di Play District a tema Squid Game

L’edizione 2024 di Model Expo mette al centro tornei e gare al padiglione di Play District: arriva infatti la formula di animazione ispirata al popolare Reality Game televisivo di Netflix, "Squid Game". Verranno proposti, da parte del cast di animatori, una serie di giochi e sfide sul palco aperti a tutti i partecipanti, senza necessità di iscrizione. Gli sfidanti dovranno superare alcune challenge ispirate alla famosa serie, in un contest ad eliminazione diretta che culminerà con la premiazione del vincitore.

Domenica 10 marzo, inoltre, per tutti gli appassionati di cosplay, si terrà sul Main Stage il Cosplay Show, una sfilata aperta a tutti i cosplayer che desiderano esibirsi sul palco per mostrare al pubblico le proprie creazioni sartoriali e doti interpretative. Per i cosplayer sarà anche disponibile uno spazio Sos Cosplay, in cui degli aiutanti saranno pronti ad assistere i cosplayer in riparazioni express in caso di necessità.

Brick Arena: plastici da oltre 4 metri di altezza

Diecimila metri quadrati dedicati ai mattoncini colorati più famosi al mondo: si presenta ancora più ampia la Brick Arena quest’anno a Model Expo Italy. Con 302 espositori, 36 LUG italiane e 3 straniere, provenienti da Svizzera, Francia e Slovenia, la Brick Arena di Model Expo Italy è una vetrina d’eccezione per presentare in anteprima le proprie MOC-my own creation. Tra le diverse novità spicca una riproduzione delle Torri Gemelle di cui la più alta misura 4 metri e mezzo per 250 kg, a cura di Leonessa Bricks. Si tratta di un progetto della famiglia Bodei, nato da un viaggio a New York del padre nel ’94.

Dalle moderne architetture a quelle più antiche: è del ventenne toscano Lorenzo Vezzi la riproduzione nei minimi dettagli di Ponte Vecchio a Firenze. Realizzato con quasi 37.800 pezzi in un arco di tempo di 12 mesi, misura 240 cm, ed è completo di botteghe, persone e illuminazione. L’autore è Lorenzo Vezzi, 19enne di Empoli, che ha impiegato un anno per completare il lavoro. Il team Stebrick porterà in fiera tra le diverse opere la cattedrale di Notre Dame e il campanile di San Marco, progettati da Stefano Mapelli: il più grande misura 220 cm di altezza.

L'area volo al Model Expo Italy

A Model Expo Italy l’area volo è sempre più ricca grazie ai presidenti delle associazioni sportive dilettantistiche del Gruppo Aeromodellistico Secchia (GAS), Filippo di Marco, della Drone Racing Fano (DRF), Loris Penserini, e del Gruppo Aeromodellismo Castelfranco Emilia (GACE), Giorgio Mattioli che organizzano un bello spettacolo di promozione sportiva e di socializzazione per informare curiosi e futuri piloti. Una delegazione di organizzatori e piloti di drone racing della famosa Coppa Italia FVP, che fa parte del Campionato Nazionale Droni FPV del CSI, si esibirà a Verona. Sarà simulata una vera e propria gara di drone racing FPV, con i migliori piloti italiani, e con le più sofisticate tecnologie disponibili per questo panorama sportivo. Per l’occasione sono stati invitati anche diversi piloti di aeromodelli ad ala fissa ed elicotteristi, che si inseriranno nello spettacolo delle due giornate, per fornire un’ampia panoramica delle diverse discipline sportive praticabili.

Creativity Village

A Model Expo trovano spazio anche le arti manuali, in un’apposita area dedicata agli amanti del DIY (Do-it-yourself): dal patchwork all’uncinetto, dal découpage all’home décor, dal ricamo allo scrapping, dal cake design al gioiello d’autore e agli accessori. La sezione espositiva vede inoltre la realizzazione di laboratori e workshop organizzati dagli espositori e dalle associazioni invitate per chiunque voglia cimentarsi nel mondo del fai-da-te, nelle gallerie dei padiglioni 11 e 12.

Elettroexpo

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di informatica e i radioamatori è Elettroexpo, la fiera dell’elettronica, ospitata presso il padiglione 9 per la sua 64ªedizione. All’interno, viene organizzato anche il mercatino del privato e della fotografia per la compravendita di giocattoli storici, bambole, macchine fotografiche analogiche e accessori vintage.

Informazioni e contatti