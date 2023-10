Disagio giovanile, Zivelonghi: «Occorre percorso di cura per prevenire e recuperare»

Alla Casa di Deborah è stato fatto un esperimento: gli studenti che ricevevano una sanzione disciplinare, continuavano a frequentare le lezioni, anziché essere sospesi, e al pomeriggio dovevano recarsi alla casa di Via Cigno e vestire i panni dei volontari che dal 2018 operano nel luogo di incontro e ascolto, e mettersi a disposizione delle varie attività. Come volontari hanno aiutato i bambini a fare i compiti, hanno preparato merende, sistemato stanze e collaborato a vari laboratori. In questo modo, un evento negativo è diventato un’opportunità di riflessione e di rimedio, perché quello seguito dall’associazione Casa di Deborah è un approccio costruttivo, di cura e prevenzione del disagio giovanile, laddove i ragazzi e le ragazze protagonisti di comportamenti illeciti sono visti non come colpevoli ma piuttosto vittime di situazioni e contesti familiari e sociali che non aiutano la loro crescita e formazione.

La storia dei risultati ottenuti certifica la validità di tale approccio. La psicoterapeuta e psichiatra, fondatrice di fondazione Famiglie per la Famiglia e responsabile di Casa di Deborah Giuseppina Vellone ha sottolineato che bisogna muoversi prima, anticipare il disagio e dare ai giovani gli strumenti per superare le diverse difficoltà. Servono spazi, luoghi e situazioni in cui gli adulti accompagnano i ragazzi nel difficile percorso della crescita, ascoltano i loro bisogni, gli tendono la mano, li aiutano a risolvere le difficoltà e soprattutto a inseguire i propri sogni. E si può fare facendo rete e mettendo insieme le forze di istituzioni, scuole, famiglie, associazionismo; tutti concordi nel riconoscere che i ragazzi sono il nostro futuro e prima di colpevolizzarli vanno aiutati.

Idee, proposte e possibili soluzioni sono emersi nel convegno "Minori autori di (C)reato", organizzato da Famiglie per la Famiglia in collaborazione con il Comune di Verona. L'evento è stato una due giornate di studio, riflessione, confronto ma anche di proposte concrete attraverso le voci di chi i minori li ha conosciuti in anni di lavoro nelle procure per i minorenni, nei reparti e negli studi di psicoterapia, nelle scuole e, purtroppo, anche nelle carceri minorili. «Riprendendo le parole del nostro vescovo Domenico Pompili - ha affermato l'assessora alla sicurezza di Verona Stefania Zivelonghi - l’espressione "minori autori di reato" è un ossimoro, una contraddizione. Il reato commesso da minori è l’evidenza di quanto inadeguato sia stato il vissuto di quel giovane fino a quel momento. Su questo gli adulti devono interrogarsi. Ecco perché all’azione di presidio da parte delle forze dell'ordine e della magistratura deve associarsi un percorso di cura in grado di individuare soluzioni che prevedano un accompagnamento per prevenire e recuperare, un percorso sano per i giovani, che sono il nostro bene più raro e prezioso».

Giuseppina Vellone ha aggiunto: «Per far diventare i ragazzi "autori di creato" bisogna star con loro e fare rete tra istituzioni, famiglia e scuola, creando dei luoghi come Casa di Deborah dove possono incontrarsi e incontrare degli adulti che danno loro speranza. Se forniamo ai ragazzi strumenti belli come la musica, la scrittura e la pittura, o semplicemente chiediamo loro come stanno, cosa hanno fatto a scuola e di cosa hanno bisogno dedicando loro uno sguardo, tutto questo porta bonifica. Non serve fare grandi cose, così come ha fatto con me mia nonna, una semplicissima contadina a cui attingo ogni giorno per la mia vita da adulta».