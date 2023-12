L'annuncio del Comune: «Per il restauro di Palazzo Pompei un milione e mezzo di euro dal ministero, al via la progettazione»

Buone notizie per Palazzo Pompei, che ospita il Museo Civico di Storia Naturale. Secondo quanto annunciato dal Comune di Verona quest'oggi, venerdì 1 dicembre, il ministero della cultura avrebbe infatti destinato «ulteriori 680 mila euro per l’intervento di consolidamento sismico e restauro delle facciate dell’edificio, opera per la quale è stato già siglato un accordo con il nostro Ente l’anno scorso e per il quale sono state incrementate le risorse a disposizione, portandole a un totale di 1.500.000.00 euro».

Da Palazzo Barbieri sottolineano dunque che «può ora partire l’iter amministrativo con l’affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori e attività tecniche necessarie a definire i lavori, che consentiranno non solo di intervenire sulle facciate con opere conservative indispensabili, ma anche di verificare e garantire la riduzione della vulnerabilità sismica dell’edificio rinascimentale, opera del celebre architetto Michele Sanmicheli».

In base a quanto si apprende, proprio oggi «la giunta comunale ha approvato le integrazioni all’accordo che mette a disposizione la seconda tranche di fondi destinati all’opera, diventati quindi complessivamente 1.500.000.00 euro». Secondo quanto evidenziato in una nota di Palazzo Barbieri, restano invece «invariati gli altri termini, che prevedono che la Soprintendenza sarà l’ente finanziatore per conto del Ministero, mentre il Comune sarà stazione appaltante e Responsabile del Progetto, quindi si occuperà della progettazione e dell'esecuzione dei lavori veri e propri».

Dal Comune di Verona viene inoltre precisato che «l’ente locale contribuirà con 10 mila euro per le indagini propedeutiche alla progettazione dell’intervento», alle quali poi seguirà «la redazione e l’approvazione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica ed esecutivo, della gestione dell’intera procedura di gara, della stipula dei contratti d’appalto e del collaudo tecnico-amministrativo delle opere».

Secondo quanto è stato spiegato quest'oggi, i prossimi lavori su Palazzo Pompei interesseranno le superfici lapidee della cinquecentesca facciata, andando così a «salvaguardare il monumento storico ma anche la fruizione del Museo, il cui stato conservativo, da tempo interessato da esteso degrado, comportato nei giorni scorsi il distaccamento di alcuni frammenti di intonaco anche dal prospetto di Palazzo Carlotti, l'edificio più recente annesso nel 1855 all'immobile sammicheliano». Gli ultimi lavori strutturali sul complesso monumentale, viene evidenziato dal Comune di Verona, «risalgono a sessant’anni fa». Quanto ai tempi di realizzazione, da Palazzo Barbieri è stato annunciato che «il 2024 sarà dedicato all’iter progettuale», mentre «si conta di partire con il cantiere vero e proprio nel 2025».