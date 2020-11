Minacce a Zaia, messaggi di solidarietà dal mondo della politica: «Atto vergognoso»

«Un atto vergognoso e inqualificabile. Al presidente Luca Zaia esprimo la solidarietà, mia e della comunità veronese, perché le minacce personali sono da vigliacchi e la violenza non va tollerata». Sono le parole affidate ai social dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, dopo la notizia delle minacce ricevute via e-mail dal Presidente della Regione Veneto.

«Al governatore - ha proseguito Sboarina - anche la mia vicinanza sincera perché, dopo tutte il lavoro di questi mesi per difendere i veneti, non si merita un attacco così vile. Mi auguro che il responsabile sia presto identificato e punito».

Anche Daniele Sbrollini, senatrice di Italia Viva e sfidante di Zaia alle ultime elezioni regionali, ha espresso parole di condanna per le parole indirizzate al presidente veneto: «Mai come in questo momento dobbiamo rimanere uniti e condannare qualsiasi intimidazione. Questo è l'unico commento. Non possiamo lasciare che stupidità, cattiverie e violenze si impadroniscano del tavolo democratico. Anche se fosse un gesto di uno sconsiderato, sarebbe estremamente pericoloso non condannare senza se e senza ma queste minacce. Ancor di più vanno condannate se si tratta di minacce con qualche fondamento di pericolosità. A Luca Zaia tutta la mia solidarietà».

Un coro di solidarietà iniziato con le parole della presidente della commissione Ambiente della Camera, e deputata veronese del Partito Democratico, Alessia Rotta: «Volevo esprimere la mia solidarietà al presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Quanto accaduto è gravissimo e ci auguriamo che gli autori di queste vili minacce siano al più presto identificati e bloccati. In un momento come questo è particolarmente necessaria la massima cooperazione e il rispetto per l'impegno di tutti coloro che sono impegnati in attività di governo».