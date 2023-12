Dopo il primo nato del 2023 all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda si è festeggiato il traguardo delle mille nascite

A inizio anno il Pederzoli era salito alla ribalta delle cronache per essere stato il primo ospedale ad accogliere la prima nascita in Veneto del 2023. Ora, a pochi giorni da Natale, il presidio ospedaliero di Peschiera del Garda celebra il raggiungimento dei mille parti avvenuti nell’anno in corso, grazie alla professionalita? dell'équipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia coordinato dal dottor Antonino Lo Re.

I numeri sono ovviamente destinati a crescere da qui al 31 dicembre 2023. «Un motivo di soddisfazione e orgoglio per tutta la struttura - hanno commentato dal presidio - e al contempo l’ennesima conferma che l'ospedale Pederzoli e? una realta? sanitaria all’avanguardia e un punto di riferimento del territorio».