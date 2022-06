La Freccia Rossa al Parco Giardino Sigurtà. Tutto pronto per il passaggio della Mille Miglia

L'Automobile Club di Verona scalda gli animi in vista del passaggio della 1000 Miglia al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Il club degli automobilisti veronesi ha allestito un passaggio scenografico in uno dei contesti più suggestivi dell'intera provincia.

Le vetture inizieranno ad arrivare domani, 15 giugno, alle 15 con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, con le 100 supercar della 1000 Miglia Experience e con le vetture elettriche ed ibride della 1000 Miglia Green. Il passaggio della 1000 Miglia vero e proprio comincerà alle 16 con la prima vettura condotta da Giancarlo Giacomello e Luigino Gennaro, una O.M. 665 Superba 2000 del 1925. Seguiranno poi le altre 415 auto in sfilata fino alla prima serata. I veicoli entreranno dall’ingresso principale del Parco Giardino Sigurtà, passeranno nei pressi dell’area paddock allestita dall’Automobile Club Verona e attraverseranno il parco con una passeggiata scenografica e romantica. Prima di uscire varcheranno l’enorme portale allestito in collaborazione con Sec Events, affronteranno il controllo a timbro tra le due aree lounge vip e quindi proseguiranno per uscire e riprendere il viaggio verso Cervia-Milano Marittima dove si concluderà la prima tappa.



(Allestimenti Aci per la Mille Miglia al Parco Giardino Sigurtà)

Immancabile la sfilata dei vip. Sulla vettura apripista, ovvero l'ultima vettura davanti al numero 1, siederanno Sonny Colbrelli e l'attore Giorgio Pasotti. Tra le supercar della 1000 Miglia Experience, al volante di una Lamborghini Huracàn rosa definita "Pink Car" si alterenarnno Victoria Cabello e Paride Vitale, la showgirl Paola Barale e la cantante Arisa. Presente anche la dottoressa Viviana Galimberti, sostenitrice del progetto 1000 Miglia Charity che raccoglie fondi per la Fondazione Leo Monzino. Rudy Zerbi sarà su una O.M. Superba 665. E al via anche Giancarlo Fisichella, reduce dalla 24 Ore di Le Mans, che guiderà una delle vetture elettriche della 1000 Miglia Green. Immancabile, poi, la partecipazione di Patrizio Bertelli, al via con la sua Porsche 356 1500 Speedster Gs Carrera, così come Arturo Merzario, pilota eroe degli anni d’oro in gara con una Alfa Romeo Giulietta Spider. Romain Dumas, attualmente impegnato alla 24 Ore di Le Mans, tornerà a solcare le strade della 1000 Miglia con una Triumph TR3 Sports, mentre sulla Jaguar XK120 OTS Roadster Marco Merati Foscarini sarà navigato da Anna Maria Kanakis. Sulla Porsche 356 1500 Speedster sarà protagonista Camilla Ronchi, volto e voce delle telecronache sportive di Aci Sport, mentre Giorgio Ciresola e Stefano Franchini, sulla loro Fiat 514 S saranno l’equipaggio veronese più atteso.

La 1000 Miglia 2022 si snoderà lungo un percorso di quasi 2mila chilometri in quattro giorni, attraversando 257 località: sono previste 115 prove cronometrate, 17 controlli orari e 8 prove di media. Questa edizione festeggia i primi 40 anni dell’edizione rievocativa nata con la volontà di far rivivere, seppure senza velocità, gli eroici e magici anni 1927-1957 quando vinceva il più veloce, il più folle e forse anche il più fortunato. Sul piano agonistico, Andrea Vesco, trionfatore nel 2020 e nel 2021, tenterà di fare tris con la sua Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato in coppia con Fabio Salvinelli.

Il Parco Giardino Sigurtà sarà aperto al pubblico come in un normale giorno di visita, e oltre ai fiori, alle 100 opere di Cracking Art disseminate lungo i suoi 60 ettari di estensione, i visitatori potranno gustare anche lo spettacolo della 1000 Miglia. Mentre solo gli ospiti dell’Automobile Club Verona potranno toccare con mano le auto dalle salette vip allestite proprio al fianco del controllo a timbro.



(Adriano Baso)

«Che sia dunque una giornata di grande festa dell’automobile - ha detto il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso - e come sempre sono sicuro che lo spettacolo sarà impareggiabile. Ricordo ancora quando la 1000 Miglia passava per Piazza Bra di notte, illuminata da una sola fioca lampadina e mi chiedo se non si potesse organizzare qualcosa che esaltasse questo passaggio nella nostra città e provincia. Anche quest’anno daremo lustro alla Freccia Rossa, il Parco Giardino Sigurtà è un posto incredibile e sarà, come sempre, indimenticabile».

«Un grande grazie al Parco Giardino Sigurtà - ha aggiunto Riccardo Cuomo, direttore dell’Automobile Club Verona - a tutti i nostri partners, allo staff che sta lavorando da giorni per gli allestimenti, agli ufficiali di gara che saranno in servizio durante il passaggio, La 1000 Miglia attrae ogni età, è un momento di magia in cui il tempo sembra fermarsi e siamo orgogliosi di poterla abbracciare anche questa volta».

Fondamentale come sempre la collaborazione con i tanti partners che hanno aderito all’iniziativa. La lunga lista, oltre appunto al Parco Giardino Sigurtà, annovera Addviser Finance&Consulting, Autoteam9, Aleph Group, Atv, Tomasi Auto, Noleggiare, Al Risparmio, Unipol Sai Montichiari, Serit, Up Rent, la Camera di Commercio di Verona e l’Associazione Ristoratori di Valeggio che curerà il catering per gli ospiti dell’Automobile Club Verona.