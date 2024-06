Oltre mille gli iscritti alla corsa notturna sui bastioni di Verona: tutte le informazioni per partecipare al Mura Urban Trail

Un sabato sera all’insegna dello sport, dello stare insieme e del fare del bene. Una corsa proposta su tre diversi tracciati e con due partenze distinte per l’edizione 2024 del Mura Urban Trail. Il primo start alle ore 19 per il percorso più lungo da 30 km e alle ore 21 per i tracciati da 8km e 16km. Tutti sono stati studiati per dare la possibilità ai partecipanti di testare la propria forza e correre lungo la cinta muraria di Verona, patrimonio Unesco, in un’esperienza unica capace di combinare sport, natura e amore per il territorio. L’evento è inserito nel calendario degli appuntamenti del Mura Festival 2024.

Il programma è stato presentato giovedì mattina dall’assessore all’ambiente del Comune di Verona insieme a Pier Nicola Fazzini di Studioventisette e co-organizzatore di Mura Urban Trail e Stefano Stanzial direttore G.a.a.c. 2007 Veronamarathon Asd e co-organizzatore di Mura Urban Trail.

I percorsi dell’edizione 2024

Sono già oltre 1.000 gli iscritti nelle varie distanze. Il Mura Urban Trail è promosso dal Comune di Verona e organizzato da Studioventisette e Verona Run Events. Ulteriori iscrizioni potranno essere effettuate all’Expo Village allestito al Mura Festival sul Bastone di San Bernardino in Circonvallazione Maroncelli (di fronte al civico 8/A) il giorno 8 giugno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 fino ad esaurimento dei pettorali disponibili. Questi i percorsi disponibili:

8Km Monumental: Non competitiva, notturna, ideale per i principianti o per chi vuole vivere un'esperienza di scoperta, questo percorso vi farà scoprire i monumenti più belli della città.

16Km Brave: Competitiva con dislivello di 400 m e un percorso misto asfalto, sterrato. Riservata a tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva o Runcard, comunque in possesso di certificato medico per attività agonistica.

30Km Wild: Il percorso più estremo, competitivo, con un dislivello di circa 1.000 m e un percorso orientato più allo sterrato. Riservato anche questo a tesserati FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva o Runcard, comunque in possesso di certificato medico per attività agonistica.

Scopri i percorsi nel dettaglio al link: https://muraurbantrail.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solidarietà

In collaborazione con la Ronda della Carità Verona ODV la corsa sarà l’occasione per mettere in campo e sostenere il progetto sociale Shoestainable “Un altro chilometro insieme”,dedicato al riutilizzo e alla donazione di scarpe inutilizzate. Un’occasione per sensibilizzare i partecipanti e per dare nuova vita e una nuova “casa” a un oggetto che spesso finisce in soffitta o viene cestinato.

Sarà quindi possibile portare con sé delle scarpe inutilizzate che verranno raccolte dai volontari della Ronda e messe a disposizione dei senzatetto. Tema di quest’anno è l’invito a "dar voce al proprio istinto", risvegliando l’animale totemico più affine alla propria indole per farsi guidare dalle sue caratteristiche peculiari e raggiungere il traguardo.

Scopri l'animale totemico che è in te!

Il Mura Urban Trail 2024 invita i partecipanti a dare voce al proprio istinto, esplorando il mondo affascinante degli animali totemici. Gli animali totemici sono stati parte integrante di molte culture antiche, rappresentando forza, saggezza e connessione con la natura. Essi ci insegnano a onorare le nostre caratteristiche più profonde e a trovare equilibrio e armonia nel nostro cammino.

Orso, farfalla, gatto, cervo, falco, cavallo, lupo, leone ed elefante: ogni animale rappresenta un insieme di qualità uniche e potenti, che si esprimono nell’animo degli sportivi in modi diversi. Ogni partecipante di questa edizione del Mura Urban Trail avrà l’opportunità di sperimentare e vivere questa connessione, adottando l’essenza dell’animale totemico che sente più affine al proprio istinto per affrontare con determinazione la corsa.

Talk e associazioni

Il pomeriggio vedrà protagonisti all’Expo Village di San Bernardino i talk e la parte espositiva delle associazioni e delle realtà presenti. Si parte dalle 17 con Livio Venturelli e Andrea De Bartolo, massaggiatori professionisti che parleranno de “La cura del corpo in preparazione alla gara”, a seguire Fabio Orazi, posturologo, con “Canali postural method: la postura come metodo efficace contro i traumi a carico iterativo nella corsa”. Presente anche Claudio Lapolla, della palestra Kleos: “Il punto di partenza per una preparazione sportiva performante”.

Ospiti, anche le Pink Ambassador, con il talk “L’importanza dello sport e della prevenzione”. Pink Ambassador sono donne che dopo avere affrontato un tumore tipicamente femminile hanno accettato la sfida lanciata da Fondazione Umberto Veronesi: allenarsi per arrivare a correre la distanza di una mezza maratona. Le Pink Ambassador promuovono la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sui tumori femminili sostenuta da Fondazione Veronesi.