La Lega raccoglie e dona mille euro al rider ferito in volto: «Un aiuto concreto»

Venerdì alla trattoria La Molinara l’onorevole Vito Comencini, responsabile del coordinamento della Lega cittadina, il presidente della Commissione Sicurezza Andrea Bacciga e il consigliere comunale Andrea Velardi, presidente dell’Associazione Supera, hanno donato i primi mille euro, per far fronte alle spese processuali e sanitarie, a Michele dal Forno, lo studente rider accorso in aiuto di una ragazza in difficoltà e sfregiato da una coltellata in volto da parte di un sedicenne che ora si trova nel carcere minorile di Treviso.

Lo scorso 23 aprile il gruppo consiliare della Lega si era unito all’iniziativa del consigliere Bacciga, supportato dal consigliere Velardi, per lanciare la raccolta fondi social "Legarsi a Michele". La campagna di solidarietà continuerà fino al 23 maggio: «Il conto corrente a cui fare riferimento è dell’Associazione Supera. ­– spiega il consigliere Velardi – Ogni volta che raggiungiamo la somma di mille euro procediamo a girarla a Michele, come promesso e in totale trasparenza». Il consigliere comunale Andrea Bacciga commenta: «Siamo contenti di aver concretizzato ciò che ci eravamo riproposti e di essere i primi che si sono esposti per questo ragazzo, dando umanamente e concretamente una mano».

Per l’occasione gli amministratori veronesi si sono ritrovati a pranzo alla trattoria La Molinara con il giovane rider, quale segnale di ripartenza e di vicinanza alle categorie dei ristoratori colpite da chiusure: «Era doveroso dare sostegno anche attivamente a Michele e abbiamo voluto unire la consegna della somma a questa situazione assurda che i commercianti stanno vivendo. A Roma, come Lega, stiamo seguendo la questione del superamento del coprifuoco e presenteremo a breve un emendamento al riguardo». Per donare fino al 23 maggio si può procedere tramite il sito www.associazionesupera.it o tramite bonifico: IBAN IT47B0313811700000013313267 – Intestazione: Supera - Causale: Aiuto Lega per Michele Dal Forno.