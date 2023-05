Busta con un milione di euro, il regalo del Ministero della cultura a Fondazione Arena

Una sorpresa da un milione di euro. È questo il regalo che ieri, 29 maggio, è stato fatto dal Ministero della cultura a Fondazione Arena di Verona.

Ieri sera, nell'anfiteatro di Piazza Bra, è stata presentata la terza edizione di "67 Colonne", il progetto di raccolta fondi per Fondazione Arena. Durante l'evento, oltre al sindaco di Verona Damiano Tommasi e alla sovrintendente della fondazione Cecilia Gasdia, è intervenuto anche il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, il quale ha annunciato l'inattesa novità. Il Ministero della cultura, per la centesima edizione del festival operistico in Arena che si svolge questa estate, ha stanziato un contributo a favore di Fondazione Arena pari a un milione di euro. La somma è stata stanziata con un decreto adottato dal ministro della cultura Gennaro Sangiuliano con il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Consegnando alla sovrintendente Gasdia la busta contenente le motivazioni del contributo, il sottosegretario Mazzi ha dichiarato: «La Fondazione Arena di Verona è un vero e proprio modello da esportare, per gestione amministrativa e artistica, un modello virtuoso da preservare con cura. Verona è un'isola felice, abbiamo una governance di prim'ordine, una delle migliori anche a livello internazionale».