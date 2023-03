Settimana contro il razzismo: Verona capitale del cinema africano con la 42esima edizione del festival e la rassegna Viaggiatori&Migranti 

Nuova formula del Festival del Cinema Africano a Verona, con tre sezioni distribuite nell'arco dell’anno. Il mondo delle migrazioni attraverso i volti e le storie delle tante persone che, con dignità affrontano il viaggio della vita per realizzare i propri sogni, i desideri o semplicemente vivere una vita normale.

Da giovedì 23 fino a domenica 26 marzo si terrà al Teatro Cinema Santa Teresa, in via Molinara, 23, "Cinelà", la 42esima edizione del Festival del Cinema Africano e oltre. Quattro serate che hanno come tema "Viaggiatori&Migranti", film proiettati in concomitanza con la "Settimana internazionale d’azione contro il razzismo" promossa in Italia dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e unitamente a molteplici iniziative di animazione territoriale divulgate a Verona con il cartellone "Nella Mia Città Nessuno è Straniero".

"Viaggiatori&Migranti" è il primo appuntamento del Festival che prevede altre due sezioni, una fine giugno e l'altra "Educational" tra ottobre e novembre: «Come amministrazione credo sia importante non solo supportare questo tipo di eventi, ma soprattutto farlo in una settimana come quella di azione contro il razzismo, fondamentale per il nostro tempo per ciò che osserviamo e per la nostra città - ha sottolineato l’assessore alle Politiche giovanili Jacopo Buffolo -. Questo format è molto interessante, ampliando di fatto l’offerta che il Cinema Africano ha portato a Verona negli anni. Noi vogliamo supportare e invitare a partecipare a questo tipo di iniziative, con l’auspicio che coinvolgano sempre di più la popolazione. Fare eventi in diversi momenti dell’anno ci portano ad incrociare pubblici diversi, coinvolgendo sempre di più i giovani».

Festival Cinema Africano - Viaggiatori&Migranti / Scarica il programma

In programma quattro film: “As far as i can walk” del regista Stefan Arsenijevi?, “Neighbours” di Mano Khalil, “Juwaa” di Nganji Mutiri, e “Borga” di York-Fabian Raabe. Ogni proiezione inoltre sarà seguita da un dibattito al quale parteciperanno rispettivamente Massimo Resta di Emmaus Erba (CO) e presidente di Emmaus Italia, realtà che collaborano dal 1995 con Emmaus Bosnia in progetti di aiuto umanitario, Giuseppe Acconcia, giornalista e docente di Geopolitica del Medio Oriente all’Università di Padova, Jessica Cugini, giornalista di Fondazione Nigrizia, e il regista York-Fabian Raabe.

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21, il costo dei costo dei biglietti è 6 euro intero, 4 euro ridotto. Per informazioni si può scrivere una email a press@cinemafricano.it chiamare il numero 328 6711545 o visitare il sito www.cinemafricano.it e la pagina Facebook del festival.

Don Giuseppe Mirandola: «Approccio al fenomeno migratorio diverso da quello tante volte presentato dai media»?

La rassegna "Viaggiatori&Migranti" è stata presentata lunedì 20 marzo in Sala Arazzi. Sono intervenuti l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo, i promotori del Festival di Cinema africano don Giuseppe Mirandola, Rossella Lomuscio e per la direzione artistica Stefano Gaiga e Giusy Buemi. «Come promotori, dopo 40 anni di Festival del Cinema Africano e attraverso un lavoro di studio e di condivisione con realtà che ci sostengono, siamo arrivati a riformulare la struttura del Festival - ha spiegato don Giuseppe Mirandola -. Riteniamo che ogni sezione abbia il suo valore, perciò il Festival viene spalmato lungo tutto l’anno. È un evento culturale che guarda alla filmografia come elemento essenziale, ma da sempre coniuga questo aspetto con una dimensione culturale di informazione e formazione. È la prospettiva dei mondi africani, diversa da quella che conosciamo. I nostri approcci ai contesti africani non sono trasparenti o liberi da pregiudizi, e in questo la sezione "Viaggiatori&Migranti" ci aiuta anche in questo momento che stiamo vivendo ad un approccio al fenomeno migratorio diverso da quello che tante volte viene presentato dai media e dibattuto nelle piazze. Il nostro Festival dunque acquisisce un valore ancora più importante, consapevoli di avere tra le mani una ricchezza storica e impegnandoci a fare in modo che questa ricchezza sia di attualità ancora oggi, attraverso questa riorganizzazione dell’iniziativa».

«La scelta del Festival di collocare "Viaggiatori&Migranti" nella settimana internazionale contro il razzismo è per poter dare anche il nostro contributo - ha detto Rossella Lomuscio -. Siamo anche all’interno delle tante iniziative del cartello "Nella mia città nessuno è straniero", con circa 70 associazioni e che dal 1995 ha contribuito a lavorare quotidianamente contro le discriminazioni, per una Verona più civile, per mettere insieme e non dividere».

«Nella scelta dei film ci ha guidato un po’ il desiderio di dare una panoramica più ampia possibile di quello che è il mosaico complesso e articolato del mondo delle migrazioni - ha affermato Stefano Gaiga -. Affronteremo la prospettiva balcanica tanto quanto quella africana, e non mancherà la tematica dei diritti in tutte le sue sfaccettature, un modo per porre l’attenzione anche sui tanti conflitti nel mondo e la voglia di una convivenza pacifica tra i popoli. Vi invitiamo per cui a venire in sala e a scoprire questo mondo».

«Tutte le sere alla proiezione seguirà un approfondimento, sia da parte della direzione artistica sia degli ospiti- ha aggiunto Giusy Buemi -. Abbiamo deciso di dare spazio non solo a registi di origine africana, ma anche europea. Oltre alle tematiche che vengono affrontate ci sono film di un’elevata qualità artistica, premiati anche in altri festival».