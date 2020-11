Michele Croce positivo al Covid-19: «È una brutta bestia davvero»

«Cari amici, nonostante le precauzioni prese sono a casa in isolamento perché risultato positivo al Covid-19». Ad annunciarlo è Michele Croce, ex presidente Agec e Agsm, candidato a sindico di Verona alle ultime elezioni comunali, nonché fondatore del movimento Prima Verona (in precedenza Verona Pulita).

Nel breve post pubblicato su Facebook, Croce ha raccomandato ai veronesi di seguire le norme anti contagio. «È una brutta bestia davvero, e sto lottando con tutte le mie forze. Quindi vi raccomando di portare sempre la mascherina, di igienizzare spesso le mani e di prestare la massima cura ai vostri cari più fragili, come i genitori. Voglio ringraziare il personale medico che, lì fuori, combatte questa battaglia per tutti noi. A presto!».