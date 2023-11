Mezzo milione di euro per il recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati: tra i Comuni beneficiari c'è Colognola ai Colli

Saranno i Comuni di Schio, Cornuda, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Colognola ai Colli, Mira, Bolzano Vicentino, San Michele al Tagliamento, Rotzo e Casale di Scodosia a beneficiare dei contributi per interventi di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati con ripristino delle aree interessate.

È quanto annunciato nella giornata di giovedì 16 novembre, attraverso una nota, dalla Regione Veneto che poi aggiunge: «Questo il risultato della graduatoria emersa a seguito del bando che era stato promosso lo scorso mese dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambiente Gianpaolo Bottacin, per interventi relativi ad aree sia di proprietà pubblica che private, qualora l’ente pubblico intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente nei casi in cui l’evento di abbandono sia stato accertato dall’autorità competente».

«Si tratta di un importante opportunità - ha spiegato lo stesso assessore Gianpaolo Bottacin - per la quale avevamo messo a disposizione mezzo milione di euro, con contributi singoli fino a 80mila euro, che oltre a risolvere problematiche ambientali aiuteranno certamente anche le casse dei Comuni beneficiari, che senza questo sostegno avrebbero comunque dovuto agire con proprie risorse».

L'assessore regionale all'ambiente ha poi aggiunto: «Ancora una volta focalizziamo i nostri sforzi sulla delicata ma assolutamente importante tematica dei rifiuti. Un lavoro che da tempo portiamo avanti con estrema attenzione e che, non a caso, ci vede in testa alle classifiche nazionali di settore per virtuosità», ha concluso Gianpaolo Bottacin.