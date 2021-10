Provincia di Verona affida lavori di messa in sicurezza per la Provinciale 11

Questa settimana, la Provincia di Verona affiderà l'incarico per la messa in sicurezza di un blocco di roccia caratterizzato da diverse fessurazioni e individuato sulla parete che sovrasta la Strada Provinciale 11. La via di comunicazione è ancora chiusa nel tratto tra Turan e Preabocco, a Brentino Belluno, per la caduta di alcuni massi.

L'intervento di fissaggio sarà effettuato dai tecnici specializzati della ditta trentina Georock, gli stessi che la scorsa settimana avevano concluso i sopralluoghi in cordata. Per ancorare il blocco, di diversi metri cubi, al substrato roccioso verrà utilizzato il sistema di "chiodatura", ovvero perforazioni inclinate all'interno delle quali verranno inserite barre d'acciaio sigillate con resine o malte cementizie. A completare l'intervento, la posa di pannelli a rete, assicurati alla parete con cavi d'acciaio e applicati per evitare eventuali cadute di materiale roccioso superficiale e di taglia contenuta.

I lavori potrebbero cominciare entro questa settimana e presumibilmente proseguiranno per circa 20 giorni.

Non si esclude che, durante alcune fasi della lavorazione, la strada possa essere riaperta.