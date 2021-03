Il mercato di Verona Antiquaria cambia data, ecco quando si terrà nel mese di aprile

Il mercato dell’antiquariato di San Zeno cambia data, ma solamente per aprile. Con un’ordinanza, il sindaco Federico Sboarina ha infatti disposto che il tradizionale appuntamento della prima domenica del mese venga spostato al 18 aprile. Le restrizioni previste dal governo per il periodo pasquale, e quindi lo scattare della zona rossa in tutta Italia dal 3 al 5 aprile, sospendono infatti durante le feste tutti i mercati, tranne quelli di generi alimentari e florovivaisti.

Facendo slittare l’evento mensile di qualche settimana si eviterà così di farlo saltare e di penalizzare gli operatori partecipanti, sia professionali che non. Il cambio data è stato chiesto e concordato con l’Associazione Retròbottega che, da diversi anni, organizza il mercato dedicato all’antiquariato, al collezionismo e al modernariato nel quartiere di San Zeno.