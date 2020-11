Mercato allo Stadio, sindaco e Ass. Zavarise in sopralluogo: «Garantire sicurezza e lavoro»

Si è svolto questa mattina il sopralluogo del sindaco Federico Sboarina e dell’assessore al commercio Nicolò Zavarise al mercato dello Stadio, dopo l’ordinanza sindacale finalizzata alla ridistribuzione della zona mercatale. «È stato fatto un lavoro molto importante in sinergia con uffici del commercio, della polizia locale e dei rappresentanti delle categorie economiche per fare in modo di tutelare la sicurezza delle persone e al tempo stesso garantire il lavoro di tutti gli operatori» ha affermato Zavarise, con cui erano presenti al sopralluogo anche il direttore generale di Confesercenti Alessandro Torluccio e Mirco Bresciani, di FIVA Confcommercio.

L'Ass. Zavarise ha spiegato che per seguire gli indirizzi della normativa regionale «abbiamo riperimetrato il mercato, ad esempio spostando l’intero settore alimentare nel parcheggio A, quello di fronte al Masprone, e suddividendo l’area tradizionale in quattro lotti, dotando ciascuno di appositi ingressi e uscite, al fine di controllare al meglio la gestione del flusso di persone».

«Il sopralluogo di oggi è stato fondamentale - ha concluso l'Ass. Zavarise - per verificare quello che ha funzionato e quanto può essere ancora migliorato. Già lunedì ci ritroveremo per la definizione anche degli altri mercati rionali settimanali e per apporre ulteriori migliorie a quello dello Stadio».