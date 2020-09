A Verona, il primo Mercato della Terra Slow Food in un capoluogo veneto

È stato inaugurato questa mattina, 13 settembre, dall'assessore al commercio di Verona Nicolò Zavarise, il Mercato della Terra Slow Food. Il mercato si è svolto per la prima volta in un capoluogo di provincia veneto, nel Parco Ottocento, in zona Chievo. Ha ospitato oltre 40 piccoli agricoltori, produttori e artigiani del cibo che hanno esposto i propri prodotti per tutto l'arco della mattinata.

«Una magnifica occasione per valorizzare un luogo storico e naturale della terza circoscrizione e mettere in mostra le eccellenze gastronomiche della nostra provincia - ha detto Zavarise - Un connubio perfetto che ha generato un'ottima accoglienza da parte della cittadinanza, che ha partecipato in massa all'iniziativa, scoprendo, gustando e acquistando i prodotti migliori della nostra terra. Un punto di partenza per rendere questo mercato un appuntamento fisso nella nostra città. È sicuramente un sostegno concreto alla nostra economia locale, unita alla valorizzazione e alla vitalità dei nostri quartieri, per far scoprire anche i posti più nascosti ma spesso di grande importanza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Presenti anche l'assessore al patrimonio Edi Maria Neri ed il consigliere della terza circoscrizione Orazio Andreetti.