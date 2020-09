Anche nel mese di ottobre il mercato di piazza Erbe lavorerà nel weekend

Anche per tutto il mese di ottobre il mercato di piazza Erbe, a Verona, rimarrà operativo nei weekend. L’apertura straordinaria è stata prorogata per consentire la vendita durante il fine settimana, quando si registra in città il maggior afflusso di persone. Gli operatori commerciali, pertanto, saranno autorizzati ad esercitare anche nelle giornate disabato e domenica 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 ottobre-1 novembre.

Lo prevede l’ordinanza firmata in questi giorni dal sindaco Federico Sboarina, che proroga il provvedimento preso ad inizio giugno, dopo quasi tre mesi di inattività dei banchi a causa dell’emergenza sanitaria. Dal 12 marzo al 4 giugno, infatti, in ottemperanza ai decreti ministeriali e alle ordinanze regionali anche il mercato di piazza Erbe era stato sospeso. E, dalla riapertura, l’Amministrazione comunale di Verona, su richiesta di Confcommercio, ha concesso la deroga per consentire ai banchi di lavorare anche durante il weekend. Secondo il Regolamento comunale, infatti, il mercato di piazza Erbe dovrebbe essere operativo dal lunedì al sabato, liberando così il Toloneo nei giorni festivi.

«Diamo la possibilità agli operatori di piazza Erbe di lavorare anche nei fine settimana di ottobre - spiega l’assessore al Commercio Nicolò Zavarise -, prorogando l’ordinanza fatta a fine lockdown. L’obiettivo è continuare a sostenere i commercianti e gli esercenti veronesi dopo il difficile periodo dei mesi scorsi. E' anche un modo per attirare visitatori e turisti che scelgono la nostra città per l'ampia offerta culturale e non solo».