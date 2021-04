I mercati a chilometro zero di Verona diventano 11, l'ultimo aperto a Borgo Trieste

È il primo aperto in orario pomeridiano, dalle 13.30 alle 18.30. Si svolgerà di giovedì in Piazza Cavalleri. È composto da sette i banchi ed è ancora in fase sperimentale

L'undicesimo mercato a chilometro zero di Verona ha aperto ieri, 29 aprile, le sue prime bancherelle. Il nuovo appuntamento con la frutta e verdura di stagione si svolgerà in Piazza Cavalleri, nel quartiere di Borgo Trieste, ogni giovedì pomeriggio. È il primo mercato a chilometro zero aperto in orario pomeridiano, dalle 13.30 alle 18.30. Una novità per ampliare ulteriormente un servizio molto apprezzato dai cittadini e per andare incontro alle esigenze orarie di tutti.

Sette i banchi presenti nel mercato, in cui è rispettato il rigido protocollo anti contagio messo a punto dal Consorzio Veronatura insieme al Comune e già applicato negli altri dieci mercati presenti nei diversi quartieri cittadini. La tipologia dei prodotti in vendita è stata scelta tenendo conto dei negozi presenti sulla piazza e nelle vicinanze, per non creare concorrenza e dare a tutti l'opportunità di lavorare. Come da prassi, si parte con la fase sperimentale, per testare il gradimento dell'iniziativa da parte di veronesi e l'interesse degli operatori, oltre che per valutare eventuali modifiche o migliorie da apportare al progetto. Se tutto andrà bene, sarà il consiglio comunale ad approvarne la definitiva istituzione.

L'inaugurazione è stata tenuta dall'assessore al commercio Nicolò Zavarise, che ha tagliato il nastro insieme alla presidente della sesta circoscrizione Maria Cristina Sandrini e alla presidente del Consorzio Veronatura Franca Castellani.

«Il successo dei mercati a chilometro zero trova ragione anzitutto nell'offerta dei prodotti in vendita, la cui freschezza, provenienza locale e costo sono garantiti dal Consorzio - ha affermato Zavarise - A ciò si aggiunge l'aspetto sociale, che fa del mercato uno dei momenti per tradizione più vivi del quartiere. Perciò abbiamo deciso di sperimentare la fascia oraria del pomeriggio, per dare a tutti la possibilità di frequentare il mercato. Nel contesto storico che stiamo vivendo, l'iniziativa va anche nella direzione di sostenere l'economia del nostro territorio e, nello specifico, dei produttori locali. Massima attenzione anche ai negozi presenti sulla piazza, è stata privilegiata la scelta di alcuni prodotti piuttosto che altri per non creare concorrenza tra gli operatori del settore».

«Siamo soddisfatti dell'apertura di questo nuovo mercato, in un quartiere vivace come Borgo Trieste - ha aggiunto Franca Castellani - Acquistare prodotti a chilometro zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell'ambiente e al paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all'economia e all'occupazione locale. Una forma di responsabilità sociale, che si è diffusa tra i cittadini nel tempo della crisi, con la crescita dei mercati contadini che sono diventati non solo luogo di consumo, ma anche momenti di educazione, cultura e solidarietà».