Dall'ex Arsenale il Mercato di Campagna Amica si sposta a Verona in piazza Vittorio Veneto con il Broccoletto di Custoza

A poco più di un mese dall’annuncio, ora è tutto pronto per il trasferimento del mercato di Campagna Amica dell’Ex Arsenale, prossimo alla chiusura per permetterne il recupero, in Piazza Vittorio Veneto nel quartiere Borgo Trento. Il tempo intercorso, hanno spiegato da Coldiretti Verona, si è reso indispensabile per adeguare l’area che verrà occupata dai trenta banchi degli agricoltori.

«In un momento storico in cui l’attenzione al cibo ed alla salute passa anche dal lavoro dei campi - ha commentato Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a Km Zero per conto di Coldiretti Verona - ringraziamo l’amministrazione comunale e i consumatori che credono all’importanza della stagionalità e al suo ruolo nell’economia del territorio. Al tempo stesso ringraziamo il Comune per la collaborazione nell’individuare uno spazio idoneo a ospitare i nostri banchi senza arrecare troppo disagio ai clienti e ai produttori. Siamo certi - ha poi concluso Franca Castellani - che i cittadini apprezzeranno la nuova sistemazione e dimostreranno ancora una volta massima fiducia nelle nostre aziende».

Da giovedì 11 gennaio, con orario invariato dalle ore 8 alle 13, gli habitué degli acquisti a Km Zero potranno dunque recarsi in Piazza Vittorio Veneto a Verona dove troveranno gli stessi banchi con frutta, verdura, carne, latticini e molto altro. Proprio giovedì farà il suo debutto stagionale il banco dell’azienda agricola Aldegheri con il Broccoletto di Custoza che verrà proposto sia fresco che trasformato in comodi vasetti di vetro.