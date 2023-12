Il mercato di Bussolengo festeggia 400 anni: è tra i più antichi della provincia di Verona

Il mercato settimanale di Bussolengo festeggia 400 anni. Un traguardo storico per un mercato che è tra i più antichi della provincia di Verona celebrato con l'inaugurazione di una targa in Piazza XXVI Aprile. Il mercato, così come è stato riferito dal Comune, venne «istituito il 26 maggio 1623 a seguito di una petizione presentata al doge di Venezia Antonio Priuli dalla comunità di Bussolengo per dar luogo il giovedì ad un mercato a carattere agricolo». Si trattò di «una concessione intesa a recuperare un'antica tradizione locale, risalente al tempo della dedizione di Verona alla Serenissima, occorsa agli albori del XV secolo». In origine si trattava quindi di «un mercato che si limitava alla vendita di attrezzi da lavoro e al commercio di animali e si svolgeva nella zona di viale Foro Boario».

In base a quanto riportato in una nota del Comune di Bussolengo, nel corso degli anni il mercato venne sospeso e poi ripristinato definitivamente nel 1753 per volere del provveditore di Verona Bertucci Dolfin. Dal 1811, oltre al bestiame, venne concesso anche il commercio di grani. Nel corso del XIX secolo emerse l'esigenza di spostare il commercio degli animali per motivi di igiene. «L'esproprio operato nel 1865 dell’area di pertinenza parrocchiale - spiega la nota del Comune di Bussolengo - per l’allargamento della Strada Comunale Disciplina, che diventa in tale frangente Piazza Nuova, permette il trasferimento del mercato in un sito prossimo alla Piazza della Fontana. Una scelta di riguardo alla Casa Comunale appena rinnovata, per il decoro civico».

Oggi il mercato, che si svolge ogni giovedì nelle strade del centro, è uno dei più importanti della provincia. Si estende in Piazza XXVI Aprile, lungo via Mazzini, via De Gasperi e via Don Calabria oltre tutte le vie circostanti la Chiesa di Santa Maria Maggiore. Gli ambulanti presenti sono circa 200 e spaziano dagli alimentari, all'abbigliamento, alle calzature, ai prodotti per la casa, dall’arredamento fino alle piante e ai fiori. Nel 2014, ricordano ancora dal Comune di Bussolengo, il luogo storico "Mercato settimanale del giovedì" è stato iscritto dalla Regione Veneto nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e quest’anno, per celebrare i 400 anni, è stata inaugurata la targa che identifica il mercato settimanale come attività storica del commercio. La targa, posta su un piedistallo al lato del Municipio, vicino alla scalinata che porta alla chiesa, riporta la storia del mercato ricostruita dall’architetto Cristiano Girelli, appassionato di storia locale.

«Il mercato del giovedì - ha ricordato il sindaco Roberto Brizzi - è un appuntamento che si ripete ogni settimana rinnovando una tradizione antica che ha accompagnato le trasformazioni storiche e sociali di Bussolengo e della sua comunità per ben quattro secoli. È incredibile pensare quanta storia e quanti avvenimenti si sono susseguiti dal momento della sua fondazione ad oggi. Siamo orgogliosi di portare avanti il nostro mercato riconoscendo il valore che ha per il territorio».

«Per Bussolengo - ha quindi sottolinea il vicesindaco con delega alla promozione del territorio Massimo Girelli - il mercato rappresenta un patrimonio da valorizzare oltre ad essere una realtà commerciale molto significativa, con importanti radici e allo stesso tempo con una grande capacità di crescere e continuare ad attrarre la presenza di ambulanti e visitatori che arrivano da tutta la provincia di Verona». Davide Furlani, consigliere delegato al commercio, ha infine ribadito: «Siamo felici di questo riconoscimento per un mercato che rappresenta la memoria del commercio a Bussolengo ed è luogo di scambi e vitalità, dove le persone si incontrano. Nel corso dei secoli, fino ai giorni nostri, il mercato ha animato il paese e continua ad essere un appuntamento importante per la comunità».